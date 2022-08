Manchester United prend 4 goals à Brentford en 35 minutes (vidéos)

Quel cauchemar pour Erik ten Hag! Arrivé de l'Ajax Amsterdam cet été, l'entraîneur néerlandais a quitté une équipe qui tournait à la perfection pour tenter de redresser la barre à Manchester United. Une tâche bien périlleuse. Pour preuve: les Mancuniens ont perdu à Brighton lors de la première journée et étaient menés 4-0 après 35 minutes à peine, ce samedi, à Brentford. Heureusement, les Mancuniens ont réussi à stopper l'hémorragie par la suite et le score n'évoluait plus...