Formule E Séoul: Stoffel Vandoorne, 5e , n’est pas encore sacré champion du monde

Stoffel Vandoorne n’est pas devenu champion du monde de Formule E, les monoplaces électriques, samedi à Séoul à l’issue de la 15e des seize courses de la saison. Le Courtraisien a pris la 5e place de la course au volant de sa Mercedes, en ne prenant aucun risque, et a ajouté 10 points. Il reste confortablement leader du championnat avant la dernière course, mais son plus proche rival le Néo-Zélandais Micth Evans (Jaguar) s’est imposé, sous safety car. Il a ainsi réduit l’écart de 36 à 21 points au classement du championnat (195 à 174). Le troisième pilote qui pouvait encore briguer la couronne le Suisse Edoardo Mortara (Venturi) a été contraint à l’abandon et a perdu ses ultimes chances. La 16e et dernière course se courra dimanche à Séoul.