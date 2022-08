Face à Courtrai, l'Union doit réagir après la désillusion écossaise: "Il y a une semaine, beaucoup nous voyaient comme la meilleure équipe du monde..."

Un match est encore dans les têtes qu’il faut déjà se tourner vers le prochain. Après son élimination difficile à avaler au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face aux Rangers, l’Union doit se concentrer sur la réception de Courtrai. Un match lors duquel la déception engendrée par la défaite face aux Écossais devra disparaître pour relancer la machine. "Dans l’avion de retour de Glasgow et durant les jours qui ont suivi, tout le monde était évidemment déçu, explique Karel Geraerts, le T1 unioniste. Le moral n’était pas au top et cela fait partie de mon travail d’analyser ce qui n’a pas été et de beaucoup parler aux joueurs. D’un autre côté, ce sont des footballeurs professionnels qui doivent réussir à tourner le bouton pour faire un bon match dès ce samedi. Des doutes? La semaine dernière, après notre victoire face aux Rangers, beaucoup nous voyaient comme la meilleure équipe du monde… Une semaine plus tard, certains nous voient comme la plus mauvaise. Ce n’est pas cela le football, la vérité se situe sûrement entre les deux."