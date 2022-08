Charleroi s’impose à Seraing sans faire un grand match (0-1)

Au classement, les Sérésiens restent donc bon derniers sans points, alors que Charleroi rejoint temporairement Westerlo en 6e position (avec 6 points).

La feuille de match

D’Onofrio et Kilota sont absents pour blessures.

Knezevic s’est blessé la semaine passée, Van Cleemput et Boukamir le suivent sur la liste des absents.

Le résumé du match

La partie est d’abord partagée. Seraing est la première équipe à être inquiétante, sans pour autant faire trembler Koffi. Charleroi multiplie les semi-occasions, mais n’arrive pas à décocher de frappe sans qu’un Sérésien s’interpose. 30 minutes sont passées et aucune frappe n’est réellement à noter.

Après un contre favorable, la première occasion du match arrive à 10 minutes de la pause quand Zorgane se retrouve seul dans le rectangle face à Dietsch. Le gardien arrête la frappe de l’Algérien qui était a priori en position de hors-jeu. Le Dinantais, Antoine Bernier, sortait une frappe vicieuse quelques minutes après que captait Koffi sans grand problèmes.

Le retour au vestiaire ne donnera pas plus d’idées aux deux équipes. La première action vient à l’heure de jeu après une bonne combinaison entre Zorgane et Benbouali. La frappe du second passe au-dessus du cadre. Il y a enfin un peu d’animation quand M. Van Driessche va voir la VAR pour un duel dans le rectangle, cependant, il ne donnera pas penalty et ceci parait juste. Diestch fait aussi le bon boulot à 15 minutes du terme devant Zorgane après un bon mouvement carolo.

Bernier inquiète alors encore Koffi qui relance de facon un peu axiale, la défense dégage et, en deux passes, Benbouali se retrouve face à Dietsch qui lui refuse le but une fois de plus.

Après un flipper entre Koffi et l’un de ses défenseurs qui a failli couté un but à Charleroi, Zorgane lance magnifiquement Tchatchoua dans le dos de la défense, le jeune flanc trompe Dietsch qui ne défendait pas bien son premier poteau ( 1-0, 85e).