Deila: "J'aimerais que les situations de Amallah et Raskin soient claires"

Loin de fuir ses responsabilités, le coach tenait aussi à faire son mea culpa. "J'ai commis des erreurs, je dois aussi me regarder dans le miroir. Ce n'est pas uniquement une question de performance des garçons, je suis aussi responsable qu'eux."

Après la rencontre, le coach norvégien est revenu sur la situation de Nicolas Raskin et Selim Amallah. Le mentor liégeois aimerait les voir rester mais les négociations pour une prolongation des deux médians tardent à trouver une issue. "J'aimerais qu'on soit fixé, qu'une décision tombe pour qu'on puisse tous aller de l'avant et je les inclus également dans cette réflexion. Je comprends que c'est une situation compliquée pour ces deux jeunes joueurs. J'ai déjà vécu cela par le passé. Ils sont courtisés, c'est donc compliqué d'être concentré à 100% sur le club dans lequel on évolue sans savoir si on y sera encore dans quelques jours. Mais encore une fois, on a tous besoin de clarté. Peut-être que dans un ou deux ans, lorsque nous serons meilleurs et que nous obtiendrons des résultats plus positifs, on sera en mesure de garder ce genre de joueurs."