Cible de menaces, Willian quitte son club au Brésil

Willian, 34 ans, était revenu il y a un an dans son club formateur, avec lequel il était lié par contrat jusqu’en décembre 2023. L’ailier a révélé avoir quitté les Corinthians pour des raisons personnelles, en raison notamment de menaces de supporters sur les réseaux sociaux, certaines d’entre elles visant même ses enfants. "Les menaces n’ont jamais cessé. À chaque fois que les Corinthians perdaient ou jouaient mal, ma famille recevait des menaces, des insultes sur les réseaux sociaux. Ma femme, mes filles, et plus tard mon père et ma soeur, ont été visés", a-t-il raconté au site Globoesporte.

La résiliation de son contrat a lieu trois jours après l’élimination des Corinthians face à Flamengo en quarts de finale de la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des Champions. En 45 matches avec les Corinthians, Willian n’a marqué qu’un seul but et délivré six passes décisives.

Willian a joué 15 saisons en Europe, dont sept à Chelsea, où il a décroché deux titres de champion d’Angleterre (2014-2015 et 2016-2017) et une Ligue Europa (2018-2019). Passé également par le Shakhtar Donestk (2007-2013), il a disputé sa dernière saison européenne à Arsenal avant de rejoindre les Corinthians.