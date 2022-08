Les championnats européens de natation démarrent : le déut d'une nouvelle ère ?

Ceux-ci se nomment Florine Gaspard (20 ans/50m et 100m brasse), Lucie Hanquet (18 ans/400m, 800m et 1500m libre), Alisée Pisane (19 ans/400m, 800m et 1500m libre), Ambre Franquinet (18 ans/200m et 400m 4 nages) et Zinke Delcommune (17 ans/200m 4 nages), côté féminin, et Elias Meeus (19 ans/50m et 100m libre) et Lucas Henveaux (21 ans/200m libre) côté masculin.

À ceux-ci s’ajoutent une valeur sûre, Jasper Aerents (29 ans/50m libre), médaillé de bronze en 2016 à Londres avec le relais 4x100m et qui en sera à sa 7e participation à l’Euro en grand bassin, douze ans après la première, mais aussi la Namuroise Valentine Dumont (22 ans/100m, 200m et 400m libre), dont ce sera le quatrième tournoi européen en grand bain, et Roos Vanotterdijk (17 ans/100m libre, 50m et 100m papillon, 50m et 100m dos), déjà présente il y a deux ans à Budapest. Cette dernière a, d’ailleurs, marqué l’actualité ces dernières semaines en décrochant pas moins de cinq médailles, dont une d’or en 100m papillon, lors de l’Euro juniors. Un élément d’avenir, assurément, que cette jeune Limbourgeoise…

Vanhuys pour confirmer en eau libre

En eau libre, Logan Vanhuys (25 ans) sera notre unique représentant. Le 19 août prochain, le Mouscronnois disputera l’épreuve du 10 km, dans laquelle il a forgé un très beau résultat (10e) lors des récents championnats du monde disputés en Hongrie, et cherchera donc à confirmer que la page Philippe Lucas est bel et bien tournée.

Grande première en artistique pour le pays

Enfin, on notera que la natation artistique belge (anciennement natation synchronisée) s’apprête à vivre une grande première à l’occasion de cet Euro italien : le duo mixte composé de Renaud Barral et Lisa Ingenito, nageurs issus du Brass à Bruxelles, représentera notre pays à Rome. Un beau symbole d’inclusion et d’égalité !