Les Championnats d'Europe commencent ce jeudi : quels sont les meilleures chances belges ?

Athlétisme

Thiam, Naert, Tornados, Kimeli, Broeders

Sacrés en 2018, Nafi Thiam (heptathlon), Koen Naert (marathon) et les Belgian Tornados (4x400m) remettront leur titre en jeu. Désormais double championne olympique et mondiale, la Namuroise visera une… deuxième médaille d’or européenne, après l’or (2018) et déjà le bronze (2014). Sans Bashir Abdi, en bronze au Mondial, Koen Naert tentera de confirmer son podium de 2018. Mais, surtout, emmenés par Kevin Borlée, les Belgian Tornados, troisièmes à Eugene derrière les États-Unis et la Jamaïque, seront les grandissimes favoris du relais 4x400m, qu’ils ont déjà remporté à… trois reprises (2012, 2016, 2018). Individuellement, nos spécialistes du tour de piste peuvent également briller pour perpétuer la tradition. Côté féminin, Cynthia Bolingo aura, elle, à cœur de briller tant individuellement qu’avec le relais après avoir manqué le Mondial sur blessure. Dixième (mais premier Européen !) de la finale mondiale du 10 000m, Isaac Kimeli devrait disputer la plus haute marche du podium au Français Gressier, à l’Italien Crippa et au Britannique Dever. tandis que Ben Broerders, à la perche, voudra effacer sa contre-performance (11e, 5,70m) du Mondial, même si le titre ne devrait pas échapper à un certain Armand Duplantis, recordman du monde avec 6,21m, à Eugene.

Canoë-Kayak

Artuur et Hermien Peeters

À peine rentrés du Mondial à Halifax (Canada), les frères et sœur Peeters se retrouveront sur le plan d’eau munichois avec, l’un et l’autre, de sérieuses ambitions. Artuur Peters sera engagé en K1 1 000m et sera associé à Bram Sikkens en K2 500m. Hermien, elle, s’alignera avec Lize Broekx sur K2 500m, distance où elles viennent de décrocher la médaille de bronze mondiale !

Cyclisme

Merlier sur la route, Kopecky sur la piste

Sur un parcours dessiné pour les sprinters, Tim Merlier emmènera la sélection belge, orpheline de Wout van Aert (repos), Remco Evenepoel (Vuelta) et Yves Lampaert (malade). Côté féminin, Lotte Kopecky est engagée seulement sur la piste, où elle aura de belles chances de briller, voire de monter sur le podium pour succéder à Jolien D’hoore, désormais retraitée comme le sélectionneur Kenny De Ketele, lequel affiche des ambitions mesurées pour cet Euro. Inscrite en sprint et en keirin (discipline où elle fut championne du monde et médaillée d’argent européenne en 2018, Nicky Degrendele pourrait profiter de la longueur de la piste (200m), construite pour l’occasion, et à laquelle les Belges sont bien habitués, à Gand.

Escalade

Nico Collin, Chloé Caulier

Parmi nos cinq grimpeurs, deux noms à retenir : Nicolas Collin et Chloé Caulier, tous deux vice-champions d’Europe en 2020. Le premier (24 ans) en lead, la seconde (25 ans) en bloc. Mais ils peuvent l’un et l’autre créer la surprise ! La preuve : Nico a décroché l’or en… bloc lors des Jeux mondiaux, mi-juillet, à Birmingham (USA).

Gymnastique

En l’absence de Nina Derwael, double médaillée (or aux barres asymétriques, argent à la poutre) en 2018, nos espoirs seront faibles, malgré deux superbes équipes.

Triathlon

Jelle Geens

Orphelin de Marten Van Riel, non-rétabli d’une blessure à la cheville, la sélection belge reposera tous ses espoirs sur Jelle Geens, 8e à Leeds et 5e à Hambourg en WTS lors de l’épreuve individuelle. Côté féminin, pas de Claire Michel, toujours blessée au mollet, mais Valerie Barthelemy. Un peu juste pour le podium, y compris en relais mixte, hélas…

VTT

Pierre De Froidmont

Pierre De Froidmont n’en finit pas d’étonner cette saison avec, entre autres, une cinquième place en Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne (Canada), où Jens Schuermans a terminé neuvième. Aucun doute : le Liégeois a bien progressé, au point d’afficher certaines ambitions lors de cet Euro, auquel ne participera pas le Suisse Schurter, actuel n°1 mondial.