Sport et chaleur, le risque n’est pas nul même pour les professionnels: “Il serait plus prudent de déplacer les matches de Pro League”

Les joueurs seront donc amenés à pratiquer des efforts intenses en plein cagnard. Bref, tout ce qui est contre-indiqué par temps de canicule.

La Pro League devrait-elle reporter ces matchs pour garantir la sécurité des joueurs, arbitres et supporters, ces derniers étant eux aussi exposés aux fortes chaleurs ? Pour certains, la réponse est affirmative. En Allemagne, le marathon de Munich pourrait être avancé d’une heure à la demande des participants pour éviter que les coureurs, professionnels comme amateurs, soient écrasés par la chaleur accablante.

“Il faut relativiser les choses, confie toutefois le docteur Michel Ouchinsky, médecin du sport à Bruxelles. À nos latitudes, nous ne sommes peut-être pas habitués à ces températures mais, en Italie, on est régulièrement confrontés à celles-ci. Et, à ma connaissance, Dries Mertens (NdlR : le diable rouge a évolué 7 ans à Naples) n’a pas eu de problème.”

Selon le docteur Ouchinsky, le corps humain a une faculté d’adaptation relativement importante. “Pour certains, ce sera effectivement plus facile de s’adapter que d’autres, indique-t-il. Les performances physiques seront sans doute en baisse par rapport à des températures plus habituelles. Mais les joueurs pros qui fouleront les pelouses ce week-end seront accompagnés de staffs médicaux, à l’inverse des sportifs amateurs, qui les encadreront au mieux. Peut-être verra-t-on plus souvent les joueurs se rendre près de leur banc pour boire.”

Cet encadrement médical devrait limiter les risques de surchauffe. “Si les risques sont moins importants que chez les sportifs amateurs, ils ne sont pas nuls pour autant pour les professionnels, tempère Marc Francaux, professeur et doyen de la Faculté des sciences de la motricité de l’UCLouvain. Le grand danger lors de fortes chaleurs, c’’est l’hyperthermie. Lors de l’activité physique, il est normal que la température corporelle grimpe. L’énergie accumulée est en partie convertie en chaleur. Or, lorsque la température de l’air est élevée, le corps a du mal à évacuer sa propre chaleur. L’extérieur peut même lui apporter encore plus de chaleur, notamment lorsque la température de l’air est plus élevée que celle de la peau. Ou via la chaleur radiante des rayons de soleil.”

En temps normal, des signaux d’alerte, qui préviennent la surchauffe, arrivent au niveau du système nerveux central, où sont situés les centres de la thermorégulation. Lorsque la température corporelle devient trop haute, le système nerveux envoie des signaux de fatigue. Lesquels limitent les capacités d’exercice. “On se sent plus rapidement fatigués, on court moins vite et moins longtemps, poursuit Marc Francaux. Et cela empêche la surchauffe. Mais parfois, il y a des accidents. Cela ne devrait jamais arriver, mais ça arrive. Le corps tombe en hyperthermie. Une hausse de la température interne qui peut aller jusqu’à la mort. C’est pourquoi il faut toujours être extrêmement prudent lorsque l’on fait une activité intense par grosse chaleur.”

Certains types de patients sont plus à risque : les femmes enceintes (avec un réel danger pour la grossesse), les enfants, les personnes sous antidépresseurs ou encore celles qui prennent des amphétamines. “L’exemple le plus marquant est sans doute celui de Tom Simpson, décédé d’une hyperthermie favorisée par la prise de produits dopants lors de l’ascension du Mont Ventoux (NdlR : lors du Tour de France 1967), indique Marc Francaux. Les sportifs paraplégiques aussi sont exposés puisque la régulation thermique passe par la moelle épinière et que les zones qui ne sont plus innervées chez eux n’ont plus de thermorégulation.”

Les sportifs professionnels seraient toutefois moins à risques. “Car ils font régulièrement des activités intenses. La température de leur corps se régule plus facilement. Ils sont moins à risque mais ce risque n’est pas nul. Il peut aussi y avoir des accidents chez eux.”

Selon Marc Francaux, il serait toutefois sans doute “plus prudent de déplacer les matchs à des heures plus fraîches pour éviter ces activités intenses au moment le plus chaud de la journée. Le matin par exemple. Mais on sait, au niveau professionnel, que bien des facteurs (NdlR : les droits TV, le dispositif de sécurité…) entrent en compte.”

Pour le prochain week-end, aucune décision n’a été prise par la Pro League. Laquelle laissera aux arbitres, après discussions avec les différentes équipes, la décision de mettre en place des pauses boissons durant chaque mi-temps pour permettre aux différents acteurs de s’hydrater.

Mais il n’y a pas que les joueurs et arbitres qui risquent de souffrir de la chaleur. Certains supporters, adeptes de boissons aux vertus peu hydratantes comme la bière, pourraient être particulièrement exposés. “Ils seront finalement peut-être les plus à risque”, estime le docteur Ouchinsky.