Circuit Franco-Belge: la victoire pour Alexander Kristoff

La course a été lancée très vite par une échappée de quatre coureurs: Timo de Jong (Volkerwessels), Tim Naberman (DSM), Tom Sexton (Bolton Equities) et Ayco Bastiaens (Alpecin-Deceuninck). Le quatuor a fait monter son avantage à plus de cinq minutes à 120 kilomètres de l’arrivée. L’avance des hommes de tête était du même ordre à l’entrée du circuit local à 80 kilomètres du but. Le peloton a commencé à s’activer pour faire fondre, sous le chaud soleil, l’écart qui était descendu sous les quatre minutes à 70 kilomètres de l’arrivée, alors qu’on apprenait les abandons, sur chute, de Giacomo Nizzolo et Biniam Germay.

Les nombreuses attaques en tête de peloton dans le circuit local en ont haussé le rythme et remis les échappés en point de mire du peloton. Le regroupement général s’est produit à 44 kilomètres de l’arrivée. Dans les nombreuses actions de la dernière heure de course, on a vu le Belge Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) avec l’Italien Filipo Baroncini (Trek-Segafredo) jouer sa carte à 26 kilomètres. Trois coureurs ont fait la jonction avec le duo: Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), Edward Theuns (Trek?Segafredo) et Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck). La tentative a fait long feu à 21 kilomètres du but. Un peloton presque groupé s’est lancé dans le dernier circuit local. Aleksander Kristoff, Dries Van Gestel et Jasper De Buyst ont relancé le mouvement à 18 kilomètres.

Le trio a tenu bon jusqu’à 3 kilomètres de l’arrivée quand Victor Campenaerts a réussi à faire le bond dans la dernière côte du jour. Le vainqueur du récent Tour de Louvain a directement embrayé pour s’isoler avec Van Gestel, Kristoff et De Buyst. Le nouveau groupe de tête était consolidé avant la flamme rouge. Victor Campenaert a lancé le sprint aux 500 mètres mais Alexander Kristoff, troisième du Tour de Louvain dimanche, a réussi à s’imposer pour signer la 85e victoire de sa carrière, en devançant de deux longueurs Dries Van Gestel et Victor Campenaerts.

Kristoff, qui s’était classé 3e du sprint final du Tour de France aux Champs-Élysées, avait remporté cette année la Classica Almeira, le Grand Prix de l’Escaut et une étape du Tour de Norvège. Il s’était également classé, en 2022, 2e d’Eschborn-Frankfurt, 3e du GP de Morbihan.

Alexander Kristoff a succédé au palmarès au Néerlandais Fabio Jakobsen qui avait remporté l’édition 2021 de la course à Tournai.

Le 82e Circuit Franco-Belge aura lieu le 2 septembre 2023.