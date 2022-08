L’Union s’incline 3-0 chez les Rangers et dit adieu à la Ligue des Champions

À la 9e minute, c’était au tour de Colak de placer une tête juste au-dessus du but de Moris. Van der Heyden répondait à la 19e minute avec un envoi qui passait de peu à côté.

À la 28e minute, Colak trouvait le cadre mais Moris sortait une claquette de niveau Ligue des Champions. Et alors que l’Union semblait avoir laissé passer l’orage, Siebe Van der Heyden se rendait coupable d’une faute de bras un peu stupide dans le rectangle. Tavernier ne se faisait pas prier et transformait le penalty (1-0, 45e).

Alors que l’Union n’était pas inquiétée en début de deuxième mi-temps, Colak marquait au terme d’une action confuse, alors que Moris n’avait pas eu d’autre choix que de repousser un tir dans l’axe (2-0, 58e). Dans la foulée, Moris sortait le grand jeu pour éviter le 3-0.

À la 71e, Vanzeir obtenait un bon coup franc grâce à son pressing, et même l’exclusion d’un défenseur des Rangers... avant que le juge de touche n’intervienne pour assurer à l’arbitre que le défenseur avait bel et bien joué le ballon. Carte rouge et coup franc annulés!

La tension ne faisait que s’accentuer. Et Anthony Moris commettait une erreur rare dans son chef, avec une sortie aérienne ratée, laissant Tillman faire 3-0 (79e).

Il fallait attendre la 91e minute pour voir la première incursion unioniste dans le rectangle des Rangers en deuxième mi-temps, mais Adingra n’avait pas le temps d’ajuster sa frappe. Dans la foulée, Lazare était exclu pour une deuxième carte jaune.

Le score n’évoluait plus et l’Union était éliminée de la course à la Champions League. Les Bruxellois seront reversés en phase de groupes de l’Europa League.