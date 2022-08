La nouvelle "Challenger Pro League" va-t-elle démarrer par un gros couac? Eleven Sports rassure les supporters

Première étape, cette saison: son passage de huit à douze équipes avec l'intégration des U23 du Standard, d'Anderlecht, de Bruges et de Genk. Un stade intermédiaire avant que cette série ne retrouve seize équipes, à partir de la saison prochaine, avec trois descendants de D1 et trois montants de première nationale.

Mais comme l'annonce le "Nieuwsblad", tout n'est pas réglé au niveau de la diffusion de ces rencontres. Un contrat avait été signé avec Eleven Sports à l'aube de la saison 2020-21, mais ces changements de formule modifient la donne. Il faut donc logiquement trouver un nouvel accord avec le diffuseur qui, disons le clairement, a beaucoup à perdre en termes de coûts de production et de diffusion et peu à gagner au niveau des audiences avec l'arrivée de 80 rencontres supplémentaires en division 2. Et les discussions coincent, au point que l'idée que les premières rencontres ne soient pas diffusées était dans l'air.

"Trouver un accord pour 2022-23, mais aussi pour après"

Mais contrairement à ce qu'annoncent nos confrères flamands, la première journée sera bel et bien retransmise, assure Jan Mosselmans, directeur du contenu et de la production de la chaîne sportive: "Eleven diffusera bien les six rencontres de cette première journée ce week-end", assure-t-il. "Par ailleurs, il y a bien des négociations en cours avec la Pro League au sujet de ces matchs supplémentaires. Nous espérons arriver à un accord non pas seulement sur cette saison 2022-23, mais aussi sur les saisons futures puisqu'il y aura alors seize équipes et de nombreux matchs en plus à produire et à diffuser. Nous soutenons complètement l'idée d'intégrer des U23, c'est une bonne chose pour le foot belge nous semble-t-il, mais il est important d'arriver à un deal global. Les négociations sont en cours avec la Ligue. Et, quoi qu'il en soit, on ne veut pas priver les supporters de la reprise: ils verront bien la Challenger Pro League sur nos antennes dès ce week-end."

L'essentiel est là, pour les amateurs de D2. Mais voilà un (énième) couac dont la Ligue se serait bien passée pour un championnat qu'elle souhaite faire revivre.