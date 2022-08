Trois semaines plus tard, ces mêmes supporters ont scandé le nom de l’international marocain à tue-tête, et ce à deux reprises après les deux buts inscrits par Amallah face au Cercle Bruges. Comme quoi, en football, la vérité d’un jour n’est jamais celle du lendemain.

Si certains fans ont retourné leur veste, se rendant bien compte que l’ancien Mouscronnois est actuellement le meilleur joueur du noyau, Selim Amallah, lui, n’a jamais dérogé à sa ligne de conduite. Depuis le départ, le médian offensif a été clair : il a toujours souhaité réaliser un pas en avant dans sa carrière.

Amallah n’a donc jamais caché son envie de quitter Sclessin, non pas parce qu’il n’aime pas le club, mais uniquement parce qu’il aspire à évoluer. Depuis le début du championnat, celui qui est en fin de contrat au Standard agit en parfait professionnel. Amallah ne se contente pas d’être décisif (trois buts, tous sur penalty, en trois matchs), il se sacrifie également pour ses équipiers.

Les mots de Deila

Les mauvaises langues diront sans doute que si le Marocain preste de la sorte, c’est uniquement en vue de décrocher un transfert. La vérité est que, aujourd’hui, Selim Amallah est totalement décomplexé et libéré mentalement. Freiné par de trop nombreuses blessures la saison dernière, le Standardman a réalisé une belle préparation sous les ordres de Ronny Deila. Ce dernier a d’ailleurs su trouver les mots justes pour remotiver son élément offensif.

Depuis son arrivée en bord de Meuse, Deila ne cesse de clamer son amour pour son numéro 19."Je veux le garder le plus longtemps possible, assure-t-il.Il a la passion pour jouer dans ce club et dans cette équipe. Il l’a montré ces dernières semaines. Il serait vraiment difficile de lui trouver un remplaçant."

Le Norvégien le sait, et son discours n’est donc pas innocent: Amallah est plus que jamais en partance et laissera, s’il part, un vide énorme dans l’entrejeu liégeois.

Huit penaltys convertis

En laissant partir Amallah, le Standard verra filer son meilleur artificier sur penalty. Celui qui a inscrit 30 buts et délivré 10 assists en 91 rencontres pour les Rouches a également converti tous les penalties qu’il a eus à tirer, soit huit sur huit.

À chaque fois qu’Amallah a inscrit un but sur penalty, le Standard ne s’est jamais incliné (cinq victoires et un partage.) Là aussi, il faudra lui trouver un successeur.