Ce nouveau joueur pro de l’AS Monaco pourrait bien être le sosie de Kylian Mbappé

Ailier gauche vif et tranchant, gamin de Bondy, jeune prodige de Monaco et voix aussi fluette que posée avec un discours mature. Non, nous ne parlons pas de Kylian Mbappé. En réalité, il s'agit du jeune de 18 ans Malamine Efekele. Ce week-end, le club de Philippe Clément a annoncé que l'attaquant avait signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2025. Rapidement, les internautes se sont emparés du phénomène et ont fortement réagi.