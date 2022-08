Belgian Lions: un stage, trois enseignements

Ensuite, on ne peut pas dire que le secteur intérieur belge était des plus inquiétants pour les défenses adverses ces dernières années. Mais ça, c’était avant, même s’il convient de relativiser, en rapport avec l’opposition proposée."On n’a toujours pas le pivot capable d’enfoncer son adversaire comme les Lituaniens, confie Jacques Stas, le manager de l’équipe.Mais avec Ismaël (Bako), on a un gars très aérien et toujours à la bonne place. Avec Haris (Bratanovic), c’est tout le contraire. La détente n’est pas son fort mais il sent le jeu." Résultat : 13 points et 9 rebonds pour Bako au 1ermatch, 16 points et 6 rebonds pour Bratanovic au deuxième.

Enfin, des gars comme Pierre-Antoine Gillet, Quentin Serron, Jonathan Tabu ou encore Maxime De Zeeuw apportent au noyau une expérience non négligeable, prête à guider les jeunes pousses.