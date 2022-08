Anderlecht-Seraing en chiffres: Fabio Silva a réussi deux fois plus de dribbles que n’importe quel autre Mauve

Les Métallos, eux, n’ont offert que très peu sur le plan offensif: seules 3% (3 sur 103) de leurs possessions ont atteint le grand rectangle d’Hendrik Van Crombrugge.

Hoedt discret et coupable, Debast et Delcroix dans un fauteuil

Reste que les Sérésiens sont parvenus à sauver l’honneur malgré le fait qu’ils n’ont su cadrer que deux de leurs tentatives. Sambou Sissoko a pleinement profité d’une erreur de Wesley Hoedt, dont le début de la saison est plutôt fébrile. Le Néerlandais a non seulement été coupable sur le but encaissé, il a aussi été plus discret qu’à son habitude, comparé à Zeno Debast et à Hannes Delcroix. Hoedt a été, du trio défensif, celui qui effectué le moins de passes (68; 88% de précision), qui a disputé le moins de duels (5; avec 100% de réussite par contre) et qui a perdu le plus de ballons (8).

Debast et Delcroix, eux, ont soigné leur travail, affichant une relance plus précise que leur acolyte (91% et 92% respectivement). Mais aussi distribuant davantage de passes (70 et 76) et remportant plus de duels (9 et 8).

Sadiki a cinq fois de plus de réussite qu’Ishaq dans les duels

Encore une fois, la qualité de l’opposition fausse peut-être les statistiques. Mais, contre Seraing, les chiffres affichés par le jeune Noah Sadiki ont été bien plus positifs que ceux d’Abdulrazak Ishaq, titulaire lors des deux premières journées sur le flanc droit.

Sadiqi a été plus précis dans ses passes qu’Ishaq (90% contre 81% de moyenne pour le Nigérian, sur les deux matchs. Par ailleurs, le produit de Neerpede a adressé et réussi un seul centre, mais c’est déjà plus qu’Ishaq sur l’ensemble des matchs face à Ostende et contre le Cercle Bruges). Sans compter que Sadiki s’est également montré plus solide: il a remporté 56% de ses duels. Sur les deux matchs qu’il a disputés, Ishaq n’a gagné que 10% de siens. En termes d’interceptions également, Sadiki s’est montré plus adroit (6 contre 5 pour Ishaq sur les deux matchs).

Fabio Silva a encore gagné des points

Sebastiano Esposito n’a touché qu’un seul ballon dans la surface sérésienne. Il est aussi le Mauve qui a perdu le plus de ballons (16). L’Italien ne s’est jamais retrouvé en position dangereuse (0 xG). Il a toutefois été plus en réussite dans les duels que Fabio Silva (53% gagné contre 40%).

Toujours est-il que l’avant portugais prêté par Wolverhampton a encore justifié son statut de nouveau chouchou du Lotto Park. Non seulement a-t-il encore fait trembler les filets, il a aussi réussi 4 dribbles, soit deux fois plus que n’importe quel autre Anderlechtois et autant que tous les titulaires de Mazzù réunis. Parmi les Mauves, Silva est également celui qui a touché le plus de ballons dans le rectangle adverse (7, soit une fois de plus que Francis Amuzu).