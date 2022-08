Haute performance de Tanak au WRC Finlande

Moins de trois jours plus tard, après un terrible combat, sept scratches et une parfaite résistance à la meute des Toyota et à deux Finlandais transcendés sur leur terrain, l'Estonien a remporté le seizième succès de sa carrière, son troisième en Finlande (il égale Sébastien, meilleur des non-Finlandais) et son second cette saison.

Tout cela au terme d'un engagement total, d'une prise de risque incroyable pour dompter son pur-sang fou tentant maintes fois de le désarçonner. Mais le champion 2019 est resté en selle malgré l'inconstance du train arrière de son incorrigible Coréenne.

La Hyundai n'est certainement pas encore tout à fait au niveau de la Toyota Yaris aujourd'hui. Mais on ne gagne pas le Rallye de Finlande avec une "brouette". Il faut reconnaître que l'équipe d'Alzenau a fait du bon travail, notamment pour fiabiliser leur voiture qui n'a pas connu le moindre souci durant quatre jours.

"On voit enfin un peu de lumière au bout du tunnel," a déclaré l'Estonien ajoutant. "Dans ses moments difficiles, je voudrais surtout remercier ma femme qui me soutient. Je suis fier d'elle. Chérie, je t'aime."

Deuxième à 6.8 secondes, Kalle Rovanpera a pris des gros points et augmenté encore son avance au championnat (94 unités désormais). Son premier titre mondial lui tend les bras. Malgré cela, il était quelque peu déçu de ne pas avoir réussi à offrir à ses dizaines de milliers de fans ce qu'ils attendaient.

"J'ai perdu un peu trop de temps vendredi en ouvrant la route. J'étais à 21 secondes samedi matin. C'est beaucoup ici surtout face à un rival comme Ott qui a très bien roulé et n'a pas commis la moindre faute du week-end. Félicitations à lui. Merci aux fans pour le soutien. Même si je n'ai pas gagné, cela m'a fait passer un bon week-end."

La troisième place est revenue à un autre Finlandais, Esapekka Lappi, longtemps en lutte pour une deuxième victoire mondiale. Mais un bris de pare-brise lui a fait perdre le contact avec les deux leaders avant qu'une petite faute en vue de l'arrivée de l'avant-dernière spéciale ne l'envoie en tonneaux. Le Finlandais achevait l'ultime spéciale sans pare-brise pour résister au retour de son équipier Elfyn Evans.

Très vite en mode défensif sur une épreuve où l'engagement est crucial, Thierry Neuville achevait ce Rallye de Finlande au cinquième rang à deux minutes dix-huit de son équipier lui prenant sa deuxième place au championnat pour un point. Le retrait dès la première vraie spéciale d'Oliver Solberg a certainement incité Hyundai à lui demander d'assurer sa présence à l'arrivée. Mais de toute manière, Thierry n'avait pas assez de confiance en sa monture pour pouvoir jouer le podium sur ce terrain.

"Je sais que je ne pouvais pas aller aussi vite que les gars devant sur cette épreuve," résumait-il après avoir glané un petit point bonus lors de la Power Stage. Cela ne servait dès lors à rien de prendre tous les risques. Je n'apprécie pas trop le profil de ce rallye. Ce sera différent en Belgique."

Vivement Ypres en effet dans deux semaines pour oublier tout cela et défendre son titre à domicile sur un parcours qu'il connaît par coeur.

Le Belge termine devant la quatrième Toyota d'un Takamoto Katsuta commettant quelques erreurs et Gus Greensmith remportant la Coupe Ford. Une fois encore, les Puma et leurs pilotes ont été décevants, tous deux par manque de fiabilité, Pierre-Louis Loubet abandonnant sur la dernière liaison suite à un problème techique. On aimerait vraiment voir une voiture à l'ovale pilotée par Ott Tanak, Kalle Rovanpera ou Thierry Neuville, assurément les trois meilleurs pilotes du plateau actuel.

Le succès de Hyundai était complété par la victoire en WRC2 de Teemu Suninen, 7.7 secondes devant la Skoda d'Emil Lindholm.

Une catégorie dans laquelle nos compatriotes Freddy Loix et Pieter Tsjoen, victimes d'un bris de jante et souffrant du dos après une mauvaise réception d'un jump samedi, ont terminé dixièmes, 21ème au classement général et vainqueurs en Masters (les plus de cinquante ans) où ils étaient les seuls engagés. Voilà qui devrait les inciter à disputer d'autres épreuves mondiales cette année pour aller chercher une Coupe à la cérémonie FIA, à commencer par Ypres où "Fast Freddy" et son illustre équipier (qui conduisait parfois en liaisons pendant que son pilote reposait) comptent à eux deux treize succès! Un record que personne n'est prêt à battre.