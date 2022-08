Christian Benteke à DC United: des gaufres, les explications de Vieira et les compliments de Rooney

Mieux payé que Rooney quand il était joueur

À 31 ans, Benteke aura le statut de "Designated Player", c'est-à-dire un joueur dont le montant du salaire excède le fameux "salary cap", mis en place aux États-Unis. Contracté jusqu'en 2024 (avec une option d'un an), il deviendra d'ailleurs le joueur le mieux payé de l'histoire de DC United. Il surpassera même… son nouveau coach Wayne Rooney. L'Anglais, qui vient de reprendre les rênes du club de Washington, touchait dans les environs de 3,5 millions de dollars quand il portait encore la vareuse. "Christian est un joueur du top qui a évolué au plus haut niveau durant longtemps", a confié Rooney. "Son expérience et sa capacité à marquer des buts et à aider l'équipe sont inestimables. C'est excitant pour l'équipe et moi-même. Il fera une grande différence."

À l'image du coup de fil que Rooney a passé à Benteke. L'appel aurait accéléré le processus des négociations. "Ca a joué un grand rôle", a avoué Dave Kasper, le directeur sportif de DC United. "Parvenir à faire venir un joueur de classe mondiale, du calibre de Christian, en dit long sur le travail qui est effectué en coulisses et sur notre capacité à attirer du talent issu du top."

Patrick Vieira ne pouvait plus lui offrir de garanties

Au moment d'officialiser la venue de Benteke, DC United a joué la carte de l'humour en publiant une drôle de vidéo: quatre gaufres jetées dans un but.

Coïncidence ou pas, l'attaquant n'a inscrit que quatre buts avec Crystal Palace en Premier League la saison passée. À Londres, les minutes de jeu se faisaient de plus en plus rares pour Benteke. Raison pour laquelle, à quelques mois seulement de la Coupe du monde, il a décidé de lever les voiles. "C'est quelque chose qu'il voulait", a détaillé Patrick Vieira, son coach à Palace. "Quand des joueurs veulent jouer et que tu ne peux pas leur garantir du temps de jeu, il faut les laisser partir. Christian a passé six ans dans ce club et il a été fantastique. Il voulait partir et nous lui souhaitons le meilleur."