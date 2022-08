On n’ose pas penser comment le match se serait déroulé si Paide avait converti une de ses deux occasions du début de match, quand les Anderlechtois dormaient encore. Cette fois, c’est Hoedt qui a commis une bourde. Et heureusement, Van Crombrugge était éveillé sur un tir de Luts.

Tiens, est-ce que ce n’était pas Hoedt qui avait envoyé un message fort à ses coéquipiers à la conférence de presse avant le match? Qu’ils devaient être capables de gérer la pression s’ils voulaient être de vrais professionnels? Le Néerlandais ferait bien de se regarder dans le miroir, en tant qu’ancien.

L’autre ancien – on peut déjà l’appeler un vétéran, avec ses 36 ans – lui, a montré le bon exemple. Lior Refaelov a été brillant. Il a soulagé Anderlecht avec un but et un assist splendide sur Silva. Et il aurait mérité d’avoir été décisif une troisième fois, parce qu’il a offert le 0-3 à Esposito en fin de match, mais l’Italien a raté.

Refaelov n’a pas toujours fait l’unanimité au sein des supporters. Certes, il a connu quelques passages à vide la saison passée, mais ses stats étaient quand même impressionnantes, avec 19 buts et 6 assists. Et il n’y a pas plus professionnel que lui. Tout au long du match, il a guidé les jeunes, que ce soit Aït El Hadj ou Esposito. Et il était le premier à parler avec Raman après le dernier coup de sifflet de l’arbitre, sans doute pour le calmer.

On a eu un déjà-vu, à l’issue de la rencontre. La saison passée, Refaelov avait aussi été le grand monsieur du premier match européen de la saison, à Laçi en Albanie, avec un but et deux assists. S’il poursuit sur sa lancée, on verra beaucoup de buts cette saison.

Mais tout n’est pas encore parfait à Anderlecht. Arnstad risque d’être trop léger comme récupérateur face à un adversaire d’un autre niveau. Aït El Hadj n’a pas saisi sa chance, Kana n’a pas fait une très bonne montée au jeu et s’est pris une jaune. Et malgré son but, Fabio Silva n’a pas encore montré autant qu’un Zirkzee lors de ses débuts. La seconde mi-temps était assez monotone. Anderlecht a oublié de mettre son adversaire K.-O.

Et puis, il y a le cas Amuzu. Une fois de plus, il a été omniprésent sur son flanc gauche, en multipliant les efforts offensifs. Chapeau qu’il ait voulu jouer malgré son transfert imminent à Nice – cela montre qu’il a du sang mauve – mais on se demande déjà qui va le remplacer quand il ne sera plus là.

Entre-temps, le premier incendie a été éteint par Refaelov. La pression sur les épaules de Felice Mazzù était déjà immense en ce début de saison. Qu’il ne se fasse toutefois pas trop d’illusions. Il aura encore des chats à fouetter, aussi bien en août que pendant le reste de la saison.