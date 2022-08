Mais les doutes ont rapidement été dissipés grâce à Manu Lecomte : 5 points et surtout 11 passes pour sa première en tant que titulaire face à la Slovaquie, 16 unités en Serbie et ce jeudi, une superbe prestation face à la Finlande qu’il termine avec 18 points (meilleur marqueur du match) en plus de 5 passes. Une nouvelle belle prestation qui a de quoi rassurer Dario Gjergja qui a également pu tester le nouveau Lions Marshall Nelson lors de cet amical.

Le natif de Cambridge, en Australie, a eu droit à 12 minutes de jeu (4 points, 2 rebonds et 1 passe). À revoir très certainement lors des prochaines joutes amicales.

Quant au match en lui-même, les Belgian Lions ont confirmé leur bonne santé générale. Alors certes, la Finlande était privée de sa star Lauri Markkanen, ce qui a facilité la tâche des Belges, mais s’imposer en terres finlandaises n’est pas une sinécure, surtout face à une équipe qui, elle aussi, respire la grande forme (double victoire face à la Croatie et la Slovénie notamment).

Une rencontre que les protégés de Dario Gjergja ont d’ailleurs globalement gérée de bout en bout. Rapidement, les visiteurs ont pris les commandes (4-13). Il fallait attendre le début du deuxième quart pour voir la réaction finlandaise (24-22) et équilibrer la partie (43-42 à la pause).

Bien emmenés par son duo Lecomte-Bako, les Lions résistaient aux Nordiques (59-56 à la 30e) avant de faire la différence dans le plus pur style belge : avec une grosse intensité défensive.

En encaissant seulement 12 unités dans le dernier acte, les Belgian Lions se sont assuré une victoire méritée (71-75) qui laisse augurer de bonnes choses. Prochaine échéance ce samedi… face à cette même équipe finlandaise, toujours en Finlande. Une formation qui voudra certainement prendre sa revanche et un nouveau bon test en perspective pour les Lions.