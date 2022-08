Maintenant, les négociations sont donc très avancées. Malgré son jeune âge, Amuzu est déjà un des anciens à Anderlecht. Il a joué son premier match en équipe A le 22 décembre 2017 contre Eupen (1-0), rencontre lors de laquelle il était le seul buteur. Il a souvent flirté avec des départs, mais les offres n’ont jamais été suffisantes. Sa vitesse faisait baver les clubs, mais ses stats n’ont jamais été extraordinaires (17 buts et 16 assists en quatre saisons et demie).

Un départ de Gomez (pour au moins 15 millions € plus bonus) et Amuzu signifierait que Felice Mazzù perdrait tout son flanc gauche. Avec l’argent qui rentre dans les caisses, les Mauves relanceraient évidemment leur mercato. Le but ne serait pas seulement de trouver des solutions pour le flanc gauche, mais également pour d’autres positions, comme en défense centrale.