"Ce type d'exercice est devenu ma spécialité," souriait notre compatriote à l'arrivée. "Mais ce sera différent dans les forêts vendredi et ce week-end. Le feeling ce matin lors du shake down n'était pas bon. On a effectué un changement de réglages et on croise les doigts pour que ce soit meilleur. On va pousser au maximum."

Guère plus de confiance du côté d'Ott Tanak, deuxième à 1.2, mais dur avec son team.

"Si on peut espérer suivre les Toyota demain? Non, le rythme ne va pas venir en une nuit. On doit accepter cela. On doit se battre avec cette auto qui vit sa vie."

Auteur du meilleur temps ici l'an dernier, Takamoto Katsuta qui a vue sur cette spéciale apéritive depuis son appartement a cette fois dû se contenter du 3ème chrono, le premier des Toyota, à 2.6, un dixième devant son équipier Kalle Rovanpera et six devant la meilleure des Ford Puma, celle du débutant en WRC1, Jari Huttunen. Craig Breen a glissé quelque peu sur un freinage et heurté sans dommage des ballots.

Le départ de la première vraie spéciale sera donné ce vendredi matin à 7h chez nous.