Médias: la Premier League reste sur VOO trois ans de plus

C'est une nouvelle toujours attendue par les amateurs de football et, plus particulièrement, du championnat anglais. Détentrice des droits de la Premier League depuis des années, VOO a remporté le nouvel appel d'offres de l'officieux meilleur championnat du monde. Le câblo-opérateur wallon diffusera donc en intégralité le championnat anglais lors des trois prochaines années et à nouveau de manière exclusive au niveau francophone belge. Le dernier contrat, signé en 2019, arrivait à échéance au terme de cette saison; le voilà renouvelé jusqu'en 2025.