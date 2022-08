Thierry De Ridder, responsable auprès de l’agence de marketing sportif Sportizon, a organisé le Crelan 3 x 3 Masters en collaboration avec les ailes linguistiques de la Fédération (VBL et AWBB). Heureux du succès populaire de la manifestation, l’ancien joueur du Maccabi souhaiterait que l’événement perdure dans la capitale. "On a fait notre devoir et on a montré l’excellent résultat aux fédérations et à la Région bruxelloise. Bruxelles était auparavant une étape du Masters, c’en est devenu l’apothéose. On verra pour l’édition prochaine."

Le 3 x 3 n’en finit plus de se développer. Des vocations naissent. "Arrivé en finale face au team Antwerp, le team Brussels essaye de créer son propre trajet. C’est un travail de longue haleine. Avec la finale, il y a eu neuf tournois Masters en Belgique. On a souvent vu les mêmes joueurs. Pour progresser, il n’y a pas de secrets, il faut visiter d’autres contrées. Team Antwerp a tracé le chemin pendant des années. D’autres commencent à le faire, comme Team Brussels, en participant à des Opens en France, aux Pays-Bas."

Pour les valeureux désireux de percer dans cette nouvelle discipline, l’argent reste le nerf de la guerre. Le budget implose dès lors que l’on se rend à l’étranger, c’est ce qu’expliquait récemment Vadim Hollevoet, le capitaine des Bruxellois.

Thierry De Ridder n’hésite pas à donner quelques conseils de com’ : "Vous prenez le 5 contre 5, les joueurs restent accessibles mais tout est très réglementé au niveau des salles. Le 3 x 3 vient de la rue. Ce ne sont pas les clubs ou les équipes, ce sont les joueurs du 3 x 3 qui peuvent être médiatiquement très forts. À la Coupe du monde d’Anvers, le terrain d’entraînement était à côté de la maison communale. Et puis, les joueurs avaient 400 mètres à faire pour rallier la Groenplaats. Ils avaient tout le loisir de rencontrer les gens et faire des “high five” avec les joueurs."