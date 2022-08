Geraerts après la victoire 2-0 de l’Union contre les Rangers: «Nos chances ? Elles restent de 0%»

Beaucoup d’éléments positifs, donc, mais aucune raison de s’enflammer, pour le T1, qui était très calme après la rencontre."Rien n’est décidé après ce match aller. Le verdict tombera mardi prochain. On est en bonne position, oui, mais aller défendre cet avantage à Ibrox, devant un public qui peut être magnifique, sera une grosse tâche. J’imagine que les Rangers sont déçus par ce match aller et vont être remontés pour mardi prochain. Nos chances ? Elles restent de 0 %. Les Rangers restent favoris et joueront devant leur public.."

Son équipe devra garder la tête froide, ne pas rater le match de samedi à Malines à cause de celui à Glasgow et répondre présent dans une semaine."Quelle sera la tâche la plus difficile ? Garder tout le monde calme, relax et en forme. On peut prendre du plaisir avec les amis et la famille ce mardi soir, mais dès mercredi, à l’entraînement, c’est focus sur le match de samedi."

Si l’entraîneur n’aime pas trop analyser les cas individuels, il a fait une exception pour Dante Vanzeir, qui a effacé le penalty manqué de Bruges en transformant celui accordé ce mardi."On a deux tireurs, Teddy (Teuma) et lui. Chaque semaine, le numéro un change. Mais on sait tous que sa dernière tentative était celle ratée contre le Club, alors dès mon premier jouer comme T1, j’ai dit à Dante que le prochain penalty serait pour lui et que j’avais confiance en lui. J’ai senti qu’il n’y avait aucun doute chez lui."À l’image de toute son équipe.