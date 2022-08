Retour à la réalité, mais tout n’est pas à jeter

Si le Standard a été pris à la gorge par le début de match tonitruant des Limbourgeois (deux buts en 15 minutes), qu’il a payé une succession d’erreurs individuelles (la perte de balle de Dragus sur le 0-2, la main de Dewaele sur le 1-3 et… un pas de trop en avant de Bodart sur le premier penalty de Dessers, qui a été retiré) et qu’il a livré une prestation défensive rendue compliquée par la vitesse des avants de Genk, il ne faut pas non plus tout jeter.

En reconstruction, cette équipe a aussi montré quelques éléments plutôt encourageants. De manière globale, la maîtrise dans l’entrejeu a été plus intéressante. Si les appels des ailiers devaient être plus tranchants sur la plupart des reconversions, Gojko Cimirot et Nicolas Raskin n’ont pas totalement perdu leur bataille. Le deuxième cité est d’ailleurs à l’assist sur le but liégeois, superbement inscrit par Denis Dragus, qui est frustrant dans son inconstance mais qui est capable de sacrés coups de génie. Ce but, il est arrivé lors d’une des rares actions où les Rouches sont parvenus à aller chercher la profondeur et à l’exploiter. Dans ce domaine bien précis, l’exemple était en face avec les virevoltants Mike Trésor et Joseph Paintsil.

Cyriel Dessers, aussi, a cette capacité à jouer dans la profondeur. Ce que Renaud Emond n’a pas. Sans lui jeter la pierre, le Gaumais a été très peu en vue ce dimanche. Que ce soit dans ses appels ou dans ses déviations, le numéro 9 du Standard n’a tout simplement pas assez pesé sur le jeu. Noah Ohio aurait-il fait mieux dans ce rôle ? Difficile à dire, évidemment. D’autant que le jeune attaquant n’a pas eu voix au chapitre ce dimanche en terre limbourgeoise : il est resté sur le banc pendant 90 minutes.

Par contre, on a eu l’occasion de voir monter au jeu Bope Bokadi (il a remplacé un décevant Laifis), dont le profil athlétique paraît indispensable en défense, en ce moment. On a aussi revu Cihan Canak, William Balikwisha, dont le coup de reins fait du bien. Et on a eu l’occasion de se rappeler qu’Aleksandar Boljevic était toujours un joueur du Standard. Il n’a pas été brillant mais n’a pas que des défauts.

Un peu comme le Standard, finalement. Pour qui commencer la saison en recevant Gand puis en se déplaçant à Genk n’était définitivement pas un cadeau. À charge, désormais, aux hommes de Ronny Deila de montrer ce qu’ils peuvent faire face à des formations comme le Cercle, Westerlo, OHL, Courtrai, Ostende et Saint-Trond, leurs six prochains adversaires.

Après cet enchaînement, il sera bien plus aisé de tirer un premier bilan et de savoir si, à Sclessin, les choses ont réellement changé ou pas.