En partant depuis le fond de grille après que son équipier Nick Tandy a perdu les freins en qualifs, Laurens Vanthoor espérait refaire le même coup de son petit Dries douze mois plus tôt : remonter tout le peloton pour finalement se battre pour la victoire. Ce troisième succès ardennais, le Limbourgeois l’a flairé jusqu’au matin, quand les températures étaient encore fraîches. Mais dès que le soleil a commencé à taper et que le mercure a grimpé, la 911 bleue et blanche de l’équipe KCMG a directement perdu de sa superbe, devenant une proie facile pour ses rivales.

Comble de l’humiliation, la Porsche affichant le dossard 47 se faisait doubler dans le dernier tour par la BMW de Catsburg. “Nous avons rencontré des problèmes d’usure de pneumatiques et la montée des températures n’a fait qu’empirer notre situation. À partir de ce moment, il n’y avait plus rien à tirer”, peste Laurens Vanthoor, qui n’est décidément pas verni sur les épreuves de 24 Heures cette année. Assurément, une septième place ne fait pas rire pour la dernière apparition de la 991 GT3-R dans les Ardennes.

Dès le début du week-end, il semblait acquis que l’Aston Martin Vantage serait cantonnée à un rôle d’outsider. En effet, la belle anglaise pèche sur le plan de la vitesse pure après que SRO a décidé de la castrer à la suite des performances trop flatteuses aux 24 Heures de l’an dernier. Maxime Martin et ses équipiers danois Nicki Thiim et Marco Sorensen ne pouvaient donc compter que sur la régularité et la perspicacité des ingénieurs du team Beechdean pour espérer avoir voix au chapitre.

La messe fut malheureusement dite à trois heures de l’arrivée. Quand Thiim livrait une résistance désespérée face à la Mercedes victorieuse, aussi bien le Scandinave à la crinière blonde que Jules Gounon ne lâchant rien. Cela s’est hélas fini par une touchette qui envoya l’Aston en toupie. Thiim peut remercier les immenses dégagements longeant le Raidillon depuis cette année, ce qui lui a permis d’éviter un vilain crash. Mais avec un tour perdu à la suite d’un pitstop supplémentaire pour remplacer les pneus grillés, la Vantage était décrochée et ne pouvait rallier l’arrivée qu’au 10e rang final. Ce qui a eu le don de faire grimacer Maxime qui n’a pas hésité à charger son équipier.

Pas facile d’être un ancien vainqueur des 24 Heures…