«Les joueurs peuvent faire ce qu’ils veulent, pas les gardiens»

Sans doute pas. Mais le règlement est le règlement, et Bodart ne l’a pas respecté. Mais le gardien liégeois tenait tout de même à retirer du positif de ce match perdu.

"Dans l’ensemble, on a montré de belles choses. Tout se met en place. On a mal commencé le match et on a trop vite encaissé le deuxième but. On doit être plus solides défensivement, c’est certain, mais j’ai l’impression que l’équipe grandit. Sans ce penalty qui casse notre rythme, le match aurait été différent."

Au niveau comptable, le Standard débute la saison avec un point sur six. Mais il va voir son calendrier s’alléger un peu dans les prochaines semaines avec des rencontres, sur papier, plus abordables.

"Peu importe l’adversaire : un match, c’est trois points, termine Arnaud Bodart. On va devoir jouer contre tout le monde donc on veut prendre des points chaque week-end. Il ne faut pas non plus oublier le fait que cette saison a commencé très tôt et que le mercato se finira le 6 septembre. L’équipe risque donc encore de changer. Une chose est certaine : on ne doit pas tergiverser."