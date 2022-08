Le nouveau récital d’Evenepoel

Qu’il n’a pas froid aux yeux, qu’il ose attaquer de loin, de très loin, même. Comme samedi. Le leader de la formation Quick Step Alpha Vynil a fait exploser la course à 45,9 kilomètres de l’arrivée. Et qu’avec lui, il faut s’attendre à tout. Partout. Si la Clasica n’est pas un monument comme Liège-Bastogne-Liège, qu’il avait remporté au printemps grâce à son attaque sur les pentes de La Redoute, il a dominé la classique basque avec le même panache, avec ce même instinct offensif qui plaît tant à ses supporters de plus en plus nombreux. Retour sur le nouvel exploit de Remco Evenepoel.

"Je me sentais vraiment très bien, a-t-il commenté au moment de détailler son succès pour sa course de reprise, lui qui n’avait plus couru depuis plus d’un mois, depuis les championnats de Belgique. Dès le matin, je me sentais assez détendu, un peu comme avant le départ de Liège-Bastogne-Liège au printemps. J’ai directement eu des bonnes sensations dans les ascensions. Nous avons imprimé un fort tempo dans le Jaizkibel pour durcir la course. C’était notre tactique, pour avoir une finale longue et difficile. Tout s’est bien déroulé par rapport à notre plan."

À tel point que Tadej Pogacar, l’autre grand favori de l’épreuve en l’absence de Wout van Aert ou du champion du monde Julian Alaphilippe, a dû lâcher prise, laisser partir le premier peloton des hommes forts. "Pieter Serry a vraiment imprimé un solide tempo et a provoqué beaucoup de dégâts, ajoute encore Remco Evenepoel. Son accélération a joué un grand rôle dans la course."

Avant d’ajouter dans l’émissionVive le Vélo que son coéquipier est un coureur sous-estimé.

Une fin de course en spécialiste du chrono

"La course avait vraiment été difficile jusque-là. Et dans l’ascension de la montée d’Erlaitz, quand il y a eu un moment d’accalmie, j’ai senti que j’avais encore une cartouche, que grâce au soutien de mes coéquipiers, j’avais encore plein d’énergie. Je suis donc parti à fond. Je voulais faire exploser la course."

Seul Simon Yates est parvenu à le suivre, sans être capable de relayer le petit prodige de Schepdaal dans l’ascension. Ce n’était pas délibéré, car l’Anglais a ensuite perdu le sillage de la roue arrière du Belge. "J’ai été surpris de le distancer assez rapidement, glisse Remco Evenepoel.J’aurais préféré qu’il m’accompagne encore un peu pour nous répartir un peu le travail."

Mais en spécialiste du contre-la-montre, Remco Evenepoel, très bien posé sur sa machine avec un sens aigu de l’aérodynamisme, a parfaitement géré cette longue fin de course en solitaire. Avec un mélange de puissance et de vélocité, de force et de fougue, de détermination et de maîtrise dans sa nouvelle chevauchée fantastique. Il a constamment augmenté son avance sur les premiers poursuivants, un solide groupe avec un excellent Tiesj Benoot (troisième), Bauke Mollema, Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez et Simon Yates, qui avait été repris.

"J’avais un bon avantage, ajoute encore Remco Evenepoel.J’ai maintenu mon tempo, avant de monter à fond la dernière ascension (NDLR : celle Murgil Tontorra, à douze kilomètres de l’arrivée)."

Et de faire preuve de prudence dans la descente plongeant vers San Sebastian. "Je savais que j’avais de la marge avec mes deux minutes d’avance, ajoute le Brabançon qui avait quasiment doublé son avance dans cette montée.Je suis vraiment très heureux de ce succès. Avec la région de Liège-Bastogne-Liège, le Pays Basque est mon endroit favori pour courir. Il y a aussi ici des fans fantastiques. La Doyenne et cette Clasica sont vraiment mes deux courses favorites. C’est fantastique de les remporter toutes les deux la même année."

Soit son onzième succès de la saison, ce qui en fait le deuxième coureur le plus victorieux en 2022 avec son coéquipier Fabio Jakobsen, juste derrière Tadej Pogacar, qui a remporté deux courses de plus.

Un Top 10 serait déjà bien sur la Vuelta

"Après un long stage d’entraînement (NDLR : trois semaines à Livigno), j’avais vraiment envie de courir et c’est idéal de reprendre directement par une victoire. C’est un succès d’équipe, car mes coéquipiers m’ont vraiment bien entouré." Il a donc décroché son deuxième béret basque décerné au vainqueur. "Je vais pouvoir en offrir un à mes parents", a-t-il ajouté en rigolant.

"Je pense que je peux être relax et me tourner vers la Vuelta avec un bon sentiment", termine-t-il. Ce sera sa prochaine course, le 19 août, puisqu’il a décidé de faire l’impasse sur le Tour de Burgos, afin d’avoir plus de fraîcheur pour entamer la Vuelta, le deuxième Grand Tour de sa carrière après ses débuts, l’an passé, au Giro, où il ne s’était pas présenté dans les meilleures conditions. Il a voulu rester prudent par rapport à ses ambitions en vue de l’épreuve de trois semaines espagnole. "Un classement général est toujours difficile à prédire, il y a chaque année des cas d’ambition à ce niveau qui ne se réalisent pas. Un Top 10 serait déjà bien, avec une ou deux victoires d’étapes."

On a déjà hâte de le voir à l’œuvre !