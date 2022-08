Football has come home

Les plus anciens se souviendront encore du succès des messieurs à la Coupe du monde 1966. Les plus jeunes surtout de cette finale perdue par les Three Lions, l’an dernier à l’Euro, contre l’Italie aux tirs au but. Mais, peu importe, cette victoire historique des troupes de Sarina Wiegman vient passer l’éponge sur 56 ans d’attente dans le pays où le football est roi. Surtout, elle fait entrer le sport féminin dans une autre dimension et inspirer les générations futures. L’engouement affiché par le public anglais ne fait qu’effacer les derniers doutes.

Les héroïnes de la soirée sont nombreuses, mais l’histoire retiendra sûrement Ella Toone et puis Chloe Kelly. Tandis que la première a donné l’avantage aux Anglaises à l’heure de jeu et – encore un peu plus – prouvé que sa sélectionneuse néerlandaise est passée maîtresse dans l’art du changement gagnant, la seconde a propulsé sa nation sur le toit du continent, après vingt minutes de prolongations. Au plus grand malheur des Allemandes, parvenues à égaliser par l’intermédiaire de Lina Magull à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Les larmes ont coulé, les cordes vocales été désabusées, les bouteilles de champagne sabrées et le trophée levé par la capitaine Leah Williamson devant une assistance record pour une finale d’Euro féminin ou masculin."Je ne peux pas m’arrêter de pleurer", a confié la milieu d’Arsenal."C’est le plus beau moment de toute ma vie. L’héritage de ce tournoi sera le changement qu’il engendrera dans la société."

Williamson et ses coéquipières ont ensuite eu droit aux félicitations de la Reine Elizabeth II : " Votre succès va au-delà du trophée que vous avez amplement mérité. Vous avez toutes montré un exemple qui servira d’inspiration pour les filles et femmes d’aujourd’hui et des générations futures."

Les Anglaises ont établi toute une série de records au cours du tournoi. En faisant trembler les filets à 22 reprises, elles deviennent l’équipe ayant inscrit le plus de buts lors d’un Euro. Six d’entre eux ont été marqués par Beth Mead qui a donc terminé meilleure buteuse de cette édition. Qui vient couronner un travail de longue haleine entrepris par la FA (la fédération anglaise de football). Mais ce n’est que le début…