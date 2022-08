Carlos Sainz: «Analyser ce qu’on a fait malafin de revenir plus forts»

« Nous sommes perplexes après ce GP car on s’attendait évidemment à mieux. Le premier arrêt lent m’a fait repartir dans l’air sale de la Mercedes et cela ne nous a pas aidés. Mais le principal souci est venu du changement de température, avec des conditions plus fraîches mêlées à un peu de pluie. Nous n’avions pas les meilleurs réglages ni le rythme attendu. Il faut maintenant se poser, analyser calmement ce qu’on a fait de mal afin de pouvoir revenir plus forts après la pause estivale. Il est clair que des erreurs ont été commises. Mais l’on sait aussi que notre monoplace est rapide et qu’on peut gagner des courses. »