Jupiler Pro League

Suite du championnat belge, et plusieurs surprises ont eu lieu. La journée a commencé vendredi avec la victoire étriquée de l’Union contre Charleroi (1-0). l’Union jouera déjà ce mardi contre les Rangers en qualification pour la Ligue des Champions. Samedi, Anderlecht s’est fait surprendre par le Cercle. Réduits à dix suite à l’exclusion d’Ishaq, les Mauves n’ont jamais réellement su réagir. Ostende s’impose contre Malines tandis que l’OHL a pris le dessus sur le promu Westerlo. La Gantoise, accrochée par le Standard vendredi dernier, s’est de nouveau fait rejoindre en fin de partie. Cette fois, face à Saint-Trond. Enfin, dimanche, le Standard a subi la loi de Genk en terre limbourgeoise. Tout simplement moins forts, les Liégeois ont craqué défensivement en début de rencontre. Même constat pour le champion en titre Bruges, battu à la surprise générale du côté d’Eupen.

Euro féminin

Ce dimanche avait lieu la finale de l’Euro entre l’Angleterre, terre d’accueil de cette compétition, et l’Allemagne . Et aux termes des prolongations, c’est bien les locales qui se sont imposées en toute fin de rencontre devant plus de 60 000 personnes à Wembley. Cette victoire anglaise est la première depuis plus de 56 ans.

Tennis

Au tournoi de Prague, c’est la locale Maria Bouzkova qui s’est imposée pour la première fois de sa carrière. La Tchèque a battu en deux petits sets la Russe Anastasia Potapova (N.7), 59e mondiale, en deux manches 6-0, 6-3.

Basket

La légende du basket Bill Russell, premier entraîneur afro-américain d’une équipe NBA et considéré comme "le sportif le plus prolifique de l’histoire" est décédé à l’âge de 88 ans. Il avait remporté à onze reprises le titre en NBA, un record absolu.

Moteurs

Pourtant dixième sur la grille de départ, Max Verstappen s’est imposé au terme d’une incroyable remontée au Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le pilote néerlandais s’est imposé devant les deux Mercedes de Hamilton et Russell. À noter une nouvelle erreur stratégique du côté de chez Ferrari.

Du côté de la Formule E, Stoffel Vandoorne n’a peut-être pas gagné une des deux manches de Londres, mais c’est bien lui qui a fait la bonne opération ce week-end. Deuxième et quatrième, le pilote Mercedes a conforté son avance au championnat. À deux courses de la fin, le Belge possède désormais 36 points d’avance sur son plus proche poursuivant. Jake Dennis et di Grassi sont les deux pilotes qui ont remporté les manches.

En Belgique avaient lieu les traditionnels 24 Heures de Spa. Devant une foule en délire, c’est la Mercedes avec Raffaele Marciello, Jules Gounon et Daniel Juncadella qui s’est imposé. Mais le principal à retenir est la foule présente tout au long de la journée. Du côté belge, c’est Laurens Vanthoor (Porsche) qui s’est montré le meilleur en terminant 7e.

Cyclisme

Tour de France féminin

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté la septième et huitième étape du Tour de France pour empocher la première édition du Tour version Rousse. En surclassement sur la Super Planche des Belles Filles, la coureuse de chez Movistar, déjà victorieuse du Giro cette année, accroche donc une nouvelle grande course à son palmarès.

Clasica San Sebastian

Chez les hommes, Remco Evenepoel a de nouveau réalisé un numéro en s’offrant pour la deuxième fois en solitaire la Clasica San Sebastian. Le jeune prodige belge s’est imposé avec plus de deux minutes d’avance sur son plus proche poursuivant.

