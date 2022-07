«Nous perdons beaucoup de talents en Belgique»

Maximilien Peeters, comment peut-on résumer l’idée de The Agency ?

Nous nous considérons comme le «family office» des talents sportifs et non sportifs. Nous voulons être un point de contact unique pour que tous les services qu’un talent aurait besoin soit localisé en un seul et même endroit. Nous agissons alors dans quatre départements : au niveau marketing et sponsoring, au niveau juridique, dans la planification fiscale et successorale mais aussi dans les projets et investissements. L’idée globale de cette start-up est que le talent ne doit penser qu’à développer son plein potentiel. Le client possède un point de contact qui est son «talent manager» et qu’il contacte lorsqu’il a une question ou une décision à prendre. Le client reste libre de ses décisions mais nous sommes là dans un rôle de conseiller objectif.

Cette start-up est née de votre propre expérience de sportif professionnel ?

Pendant ma carrière de hockeyeur, j’ai commencé en équipe première à l’âge de 14 ans. Lorsque j’avais besoin de quelque chose à ce niveau, c’était à moi et à mes parents de faire les recherches pour savoir comment l’obtenir. Personne ne nous guidait. Lorsque j’ai changé de club, c’est encore moi qui faisais les négociations. Ces éléments faisaient que je ne pouvais pas me concentrer à 100 % sur mon sport.

Votre agence est assez novatrice pour la Belgique…

Au niveau belge nous n’avons pas de concurrence. La seule concurrence que nous avons c’est en Amérique. avec par exemple des entreprises comme Roc Nation ou Octogone. Mais sans se jeter des fleurs, l’homogénéité de notre agence, personne ne le fait pour l’instant en Europe.

Le but serait alors de suivre le talent depuis le plus jeune âge ?

Notre client idéal, c’est une personne d’environ 16 ans ou moins qui va rester tout au long de sa carrière et même de sa vie à nos côtés. Pour lancer l’agence et gagner de l’argent, nous avons dû prendre des personnalités déjà confirmées qui nous permettent une source de revenus grâce au sponsoring. À partir de septembre, nous allons signer cinq talents qui ont moins de 18 ans. Nous voulons les guider sur le long terme et investir sur eux. C’était d’ailleurs un des buts du crowdfunding. Pouvoir leur mettre à disposition un budget d’autant par mois pour leur donner une certaine facilité dans leur développement. Ces jeunes peuvent venir de partout en Belgique.

Y a-t-il une forte demande de leur part ?

Oui, les parents sont principalement demandeurs. Ils font souvent ce rôle de manager pour leur enfant. Ce qu’ils aimeraient c’est revenir à ce rôle de père et mère et de nous laisser gérer ce côté-là.

Un des projets avec l’argent récolté de ce crowdfunding sont les JO de 2024…

Plusieurs de nos clients ont ces Jeux en vue. Mais pour certains ils ont besoin d’un budget pour y arriver. Nous avons par exemple signé deux gymnastes. Les parents n’arrivaient plus à continuer à sponsoriser leurs enfants. S’ils n’avaient pas une certaine rentrée d’argent, ils devaient arrêter leur discipline. On avait donc la possibilité de perdre deux personnes, avec la capacité d’aller aux JO de Paris et de Los Angeles, parce qu’ils n’avaient pas les moyens financiers pour continuer. Avec The Agency, nous avons la capacité d’aller trouver du sponsoring et de les financer nous-même pour que cette situation ne se produise pas. Notre objectif ne sont pas les JO 2024 en soi mais en tout cas d’avoir le plus de clients pouvant vivre de leur sport ou de leur talent. Nous perdons beaucoup de talents parce qu’il n’y a pas cet encadrement de management dont ils ont besoin.