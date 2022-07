Felice Mazzù prépare Anderlecht pour le Cercle: «Sergio Gomez a fait son premier entraînement collectif, Fabio Silva n’est pas encore à 100%»

La saison passée, Gomez avait connu plusieurs rechutes. Mazzù: "Je ne suis pas médecin, et je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais je suis confiant."

Sardella et Kana ne seront pas dans la sélection non plus. "Sardella a repris l’entraînement, lui aussi. Kana a eu quelques petits pépins et n’est pas encore prêt."

Après la superbe montée au jeu de Fabio Silva, les supporters aimeraient le voir au coup d’envoi au Cercle. "Je ne peux pas vous dire si ce sera le cas. S’il est déjà à 100%? Physiquement, il accuse encore un léger retard, vu qu’il n’a pas fait la préparation avec nous."