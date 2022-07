50 à 80 000 euros par pilote: pourquoi les 24H coûtent si cher

"On devrait interdire l’utilisation du carbone dans les courses GT3, explique le pilote Bentley Stéphane Lémeret disputant ses vingt-troisièmes 24h. C’est ridicule. J’ai cassé un flap sans même m’en rendre compte en touchant un plot et j’ai reçu une facture de 8 000€. Le seul intérêt du carbone est le poids. Mais la plupart des autos sont lestées…"

Le droit de participation s’élève à 22 000 € et le litre sur place vous est facturé 4 €. Moins choquant aujourd’hui qu’il y a trois ans, mais quand même. Avec une consommation moyenne de 100 litres à l’heure, cela vous fait une note carburant de 11 600 €. C’est pire encore pour les pneus, des gommes Pirelli ne tenant pas plus d’un relais et donc le prix a été augmenté de 10 % après l’hiver en raison de la guerre en Ukraine, soit après la signature des pilotes. Vous avez donc besoin de 28 trains pour couvrir la distance soit la bagatelle de 56 000 €. C’est le poste le plus important. "Il y aurait facilement moyen de le réduire de moitié en faisant des pneus plus durs et en limitant à 12 trains sur les 24h, estime Olivier Lainé du Boutsen Racing. On nous demande de changer de camion car les nôtres ne sont pas assez ‘verts’, mais consommer près de 8 000 pneus sur le week-end, n’y a-t-il pas moyen de faire un effort là-dessus ? Aux 6H du Castellet, cela faisait quasi 2 mètres cubes de résidus."

Rien qu’en révisions (moteur, boîte de vitesses, suspensions) avant les 24H, on dépasse les 60 000 €. Il faut ensuite ajouter les consommables comme les plaquettes et disques de frein (comptez un bon 10 000 €) ou deux cardans neufs à 2 700€ pièce !

Enfin il y a le coût, très élevé, du personnel à payer souvent durant une semaine. Si vous prenez un mécanicien à 200 ou 250 € par jour, comptez 400 en ajoutant son logement, ses repas et déplacements. Pour un bon ingénieur, cela peut monter jusqu’à 600 à 1 000€ au quotidien.

Avec tout cela, vous dépassez déjà les 265 000 €, sans casse. Et vous n’avez pas encore gagné un euro…

Décidément, le sport auto au plus haut niveau coûte cher, très cher. Mais au final, il y a 66 GT3 au départ, un record… Alors pourquoi baisser les prix ? C’est juste la loi de l’offre et de la demande. Tant qu’il y aura des constructeurs et des pilotes pour débourser ces montants, il n’y a pas de raison de vouloir faire des économies. Mais attention, la marge des teams devient de plus en plus réduite et ce sont eux qui tirent la sonnette d’alarme…