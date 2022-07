Vincent Kompany fait table rase du passé avant ses débuts à Burnley

Pas inquiet malgré une préparation imparfaite

La préparation de Burnley n’a pas été parfaite, du moins au niveau des résultats. Dans leurs matchs contre les équipes de Premier League, les "Clarets" n’ont pas eu voix au chapitre : 3-0 contre Wolverhampton et récemment 6-1 et 3-1 dans la double confrontation avec Newcastle lors du stage d’entraînement à Lisbonne.

Kompany s’est empressé de relativiser les défaites :"C’était intéressant de nous mesurer au plus haut niveau. Nous avons été compétitifs. Il faudra intégrer tous nos nouveaux joueurs. Ils doivent apprendre à se connaître. Cela prendra du temps."Cette dernière phrase, on l’a souvent entendue à Anderlecht. Mais au Sporting, la patience avait atteint ses limites. Même si les résultats allaient dans le bon sens (8een 2020, 4een 2021 et 3eplus la finale de la Coupe en 2022), l’absence d’un trophée a fait pencher la balance en sa défaveur.

Mais Burnley n’attend qu’une chose : que Kompany ramène le club au plus vite en Premier League, où il avait résidé lors des six dernières saisons. "Vince the Prince" ne veut pas brûler les étapes :"Tant mieux si on y parvient cette saison. Mais si ce n’est pas le cas, on va essayer la saison suivante ou la saison d’après."En d’autres mots : les supporters (ils sont 14 000 à avoir acheté un abonnement; le stade de Turf Moore compte 22 000 places) ne doivent pas encore rêver.

Selon les bookmakers anglais, quatre autres équipes sont plus fortes (Norwich, Watford, West Bromwich et Middlesbrough). Seulement trois équipes des 22 montent en Premier League (le 3edispute un match de barrage contre le 4e). Le match de ce vendredi sera un premier test pour Vincent Kompany ;"Huddersfield est un facteur inconnu pour nous. Je doute que tout soit déjà parfait."

Du shopping au RSCA, à City et au Standard

Pour faire ses transferts, Kompany a suivi la même stratégie qu’à Anderlecht : il est surtout allé chercher des joueurs de ses ex-clubs. Les noms les plus connus sont évidemment Josh Cullen, transféré pour 3 millions d’euros d’Anderlecht, et Taylor Harwood-Bellis (Manchester City et ex-Anderlecht). Vu que le transfert du gardien Bart Verbruggen (lui aussi d’Anderlecht) a échoué, il a choisi celui de Manchester City, le Kosovar Arijanet Muric. CJ Egan-Riley est un défenseur central des U23 de Manchester City.

L’ancien capitaine des Diables rouges a également fouillé dans le reste de notre Jupiler Pro League. Samuel Bastien (Standard) a signé – on parle d’une somme de transfert d’1 million d’euros – mais Jackson Muleka (ex-Standard) a finalement opté pour Besiktas. L’offre faite pour Manuel Benson est jugée insuffisante par l’Antwerp. Et Kompany aurait songé à Iké Ugbo (Genk).

Les autres transferts viennent des divisions inférieures : Scott Twine (MK Dons) et Luke McNally (Oxford). Ian Maatsen, lui, est un jeune Néerlandais prêté par Chelsea. Kompany est encore à la recherche d’un ou deux attaquants. Il aimerait louer le jeune Liam Delap de Manchester City. La saison passée, il n’y était pas parvenu avec Anderlecht.

En tout, il compte sept nouveaux joueurs, alors que dix joueurs sont partis, et pas n’importe qui. Les noms les plus connus sont Nick Pope (parti à Newcastle), Wayne Hennessey (à Nottingham Forest), Nathan Collins (à Wolverhampton), Wout Weghorst (en prêt à Besiktas), James Tarkowski (à Everton), Ben Mee (à Brentford) et Erik Pieters (encore sans club).

Une statistique : la moyenne d’âge des dix partants est de 31,4 ans. Les sept nouveaux ont 22,1 ans de moyenne. La moyenne d’âge de la sélection a baissé d’un an et Burnley ne s’opposera pas au départ d’autres trentenaires encore sous contrat. On se croirait à Anderlecht en 2019 quand Kompany a lancé son"In youth we trust"et"Trust the process".Est-ce que les jeunes vont tenir le coup dans un championnat physique comme la D2 anglaise, où neuf matchs sont déjà au programme en août ? Point d’interrogation.

4-2-2-2 avec pressing et possession

Quoi qu’il advienne, Vincent Kompany défendra ses "jeunes" jusqu’à son dernier jour à Burnley:"Cela ne me dérange pas que l’on ne connaisse pas ce que j’ai atteint en tant que joueur, mais je veux surtout que l’on sache quel bon travail on a livré à Anderlecht ces trois dernières années. On a soutenu les jeunes quand ça allait mal et on les a poussés vers l’avant quand ça allait bien. Je vais faire la même chose ici. À terme, ils vont nous rendre plus que ce qu’ils ont coûté."

Le système de jeu, lui, sera aussi identique. En préparation, le Bruxellois a mis en place son traditionnel 4-2-2-2 avec l’accent sur le pressing, la possession du ballon, la construction en partant du gardien et des latéraux qui jouent haut. Autre déjà-vu : pendant le seul match à portes ouvertes (3-1 contre Shrewsbury, 19een D3 la saison passée), Kompany ne s’est pas tu une seule seconde le long de la ligne. Son coaching enthousiaste à haute voix a étonné les supporters.

Turf Moore inhospitalier

Une chose est sûre : tout comme à Anderlecht, Vincent Kompany fait table rase du passé. Burnley était synonyme dekick and rushsous l’entraîneur emblématique Sean Dyche, en place de 2012 à 2022. Le Belge, lui, reste un adepte de l’école de Pep Guardiola. Les supporters devront s’y habituer et les journalistes ne seront plus si gâtés que sous l’ère Dyche, pas avare en blagues et frasques. Le discours de Kompany sera plus classique. Notamment quand il utilise les médias pour rassurer les supporters. Il prétend par ailleurs ne pas vouloir bouleverser la culture du club:"En tant qu’ex-joueur, je sais ce que c’est de venir jouer à Turf Moore. Les supporters sont proches du terrain, les joueurs de Burnley donnent l’impression d’être plus grands que vous et ce n’est pas confortable de passer dans le tunnel des joueurs en tant que visiteur. Je veux garder cette image du club et je veux y ajouter mes idées. On ne se plaint quand même pas quand on a un coach qui veut attaquer et marquer des buts ?"