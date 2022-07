Swiatek envoie un message à l’Ukraine

«Peur de leur propre sort»

Samedi dernier, elle a fait plus que prendre part à un événement caritatif en faveur du peuple ukrainien. Dans la Tauron Arena de Cracovie, la N.1 mondiale a relancé un sujet de plus en plus oublié par les Occidentaux. Devant un public acquis à sa cause, elle a invité quelques stars comme Agnieszka Radwanska (ancienne N.2 mondiale), un jeune Polonais prometteur Martyn Pawelski et une icône de la guerre en Ukraine, Sergiy Stakhovsky. L’ancien 31ejoueur mondial était parti à la retraite en début d’année pour troquer sa raquette contre un fusil. L’Ukrainien n’a pas manqué de fustiger l’attitude des joueurs du circuit professionnel qui ne dénoncent pas l’invasion de l’Ukraine par la Russie."Les joueurs russes ont tous peur pour leur propre sort,expliquait Stakhovski.Ils ne veulent pas aller en prison mais ils acceptent que des enfants et des femmes meurent. Je préférerais échanger: aller moi-même en prison pour quelques semaines ou même un mois si je pouvais sauver une vie en faisant cela."Sur le ton de l’exhibition, les échanges sportifs ont vite pris une autre dimension lorsque ces stars ont pris la parole.

Leader au sens large

Iga Swiatek a toujours porté les couleurs de l’Ukraine sur elle lors des matchs sur le circuit. Elle ne manque jamais de prendre position de manière ferme et claire sur le sujet lors de ses discours.

Ces derniers mois, elle n’a eu de cesse de lire et de regarder un maximum d’informations sur la guerre malgré l’impact négatif que ce type de nouvelles amène sur son jeu."C’était exigeant car toutes les informations n’avaient pas d’effet positif sur moi. Je n’aurais jamais imaginé qu’une guerre puisse être aussi proche. Je suis née à une époque où cette partie de l’Europe était paisible",racontait-elle dans la presse polonaise. Alors, samedi dernier, elle a rappelé à ses fans qu’elle n’oubliait pas les victimes de la guerre en Ukraine.

Swiatek, c’est une leader au sens large. Sa vie ne se résume pas qu’à ses frappes sur le terrain. Elle veut aussi rejoindre ces grandes voix écoutées à travers le monde. Une voix jeune mais mature. Une ambassadrice importante pour la WTA.

Lors de ce gala dont les fonds ont été reversés à des jeunes touchés par la guerre, les Polonais ont aussi réservé un bel accueil à Elina Svitolina et la légende du football Andrey Shevchenko.