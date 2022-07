Reusser s’est bien amusée sur les routes blanches

Marlen Reusser, elle, a adoré son passage sur les routes blanches:"Contrairement à la plupart des filles, j’avais hâte de rouler sur ce parcours. Je savais que cela me convenait."C’était tellement fait pour elle que la Suissesse s’est imposée après un long raid en solitaire."On avait un plan. Il fallait durcir la course et attaquer",analysait la Suissesse en parlant de ses équipières de la SD Worx."On est plusieurs au sein de l’équipe à pouvoir tenter notre chance. Aujourd’hui, c’était mon tour et j’en suis très heureuse."

Vos toujours en jaune, Kopecky 19e

L’équipière de Lotte Kopecky (6ede l’étape et 19edu général), qui a fini dans le groupe maillot jaune de Marianne Vos à 1:40 de la lauréate, a marqué les esprits en signant la victoire la plus prestigieuse de sa carrière. Reste qu’elle ne vient pas de nulle part. L’an dernier, elle avait gagné une étape du Tour d’Espagne et elle demeure l’actuelle championne d’Europe du chrono.

Notons que notre compatriote Julie De Wilde (Plantur-Pura) conserve le maillot blanc de meilleure jeune qu’elle avait endossé 24 heures plus tôt.