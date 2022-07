Plus proche que jamais de Milan

35 millions d’euros

Ce mardi, les Blauw en Zwart et les Rossoneri, représentés notamment par le directeur sportif Paolo Maldini, n’avaient pas trouvé d’accord à Lugano (Suisse). Mais entre-temps, les Milanais auraient encore gonflé leur offre pour arriver à un package total de 35 millions € (31 M € à plat et 4 M € d’éventuels bonus), soit le montant exigé par les Brugeois au départ. Un effort financier"décisif"dans le dossier, selon le quotidien. Le seul point d’accroche serait que le Club souhaite une part fixe encore plus importante d’après nos confrères deHet Laatste Nieuws.

Selonla Gazzetta– qui décrit le Club Bruges comme"dur en négociations"–, les discussions pourraient aboutir ce jeudi. De Ketelaere, qui a préféré faire l’impasse sur le match de championnat contre Genk dimanche (3-2), signerait un contrat de 5 ans et toucherait annuellement près de 2,3 millions €.

Origi encore à l’écart

En rejoignant l’AC Milan, De Ketelaere disputerait la Ligue des champions cette saison et retrouverait deux autres Diables rouges : Divock Origi, arrivé gratuitement cet été en provenance de Liverpool, et Alexis Saelemaekers. Tandis que le premier s’entraîne encore à l’écart du groupe suite à un problème musculaire (il en profite d’ailleurs pour apprendre l’italien), le second est parti en stage en Autriche. Ce mercredi, les Milanais ont disputé un match amical contre Wolfsberger (victoire 0-5). Si tout se passe comme prévu, Stefano Pioli espère pouvoir compter sur De Ketelaere dès le retour d’Autriche. L’AC Milan se déplace encore à Marseille (31/07) et à Vincenza (06/08) pour deux derniers matchs de préparation. La défense du titre en Serie A commencera quant à elle contre le Udinese (13/08).