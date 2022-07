Le week-end passé, le CEO Peter Verbeke a quand même tenu à mettre certaines choses au point dans une interview avec le journal De Morgen. "Nous étions arrivés à un point où nos visions de l’avenir étaient trop divergentes, et cela à plusieurs niveaux."

La plus grande différence d’opinions concernait le rôle exact de Kompany. Verbeke : "Pour résumer les choses, il voulait être un manager à l’anglaise, qui décide de tout. Alors que le président Wouter Vandenhaute et moi avons un autre avis. Nous estimons que tout le monde avec une opinion fondée a le droit de la ventiler."

Verbeke précise que le divorce s’est déroulé sans dispute. "Nous avons partagé nos idées, et il n’y a pas eu de conflits. Mais il faut savoir qu’avec Wouter et Vincent, on avait deux fortes personnalités autour de la table. Ce n’est pas si évident que cela de dire : ‘Toi, tu bouges un peu vers la droite et toi vers la gauche, et on trouvera un compromis.’"

La direction prétend ne pas avoir regretté d’avoir opté pour Kompany comme T1. Verbeke : "À aucun moment, je n’ai eu le sentiment d’avoir fait le mauvais choix. Je soutenais à fond sa stratégie, même si je n’ai jamais exprimé le mot ‘process’. Et je comprends que les supporters en avaient un peu ras-le-bol de son éternel optimisme."

La désignation de Felice Mazzù n’est pas un désaveu total envers Kompany, estime Verbeke. "Nous cherchions quelqu’un qui voulait construire sur les fondations de Vincent, mais qui était en même temps différent de lui. Vincent est très académique et analytique, ce qui lui a permis d’établir une base tactique solide. Son successeur devait attacher plus d’importance à la chaleur humaine, l’amour, la liberté et la créativité. Felice répondait à ce profil."