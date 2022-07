Mbokani casse son contrat au Koweit : «Je suis libre pour signer en Belgique»

Dieumerci Mbokani (36 ans) ne poursuit pas sa carrière au Koweit. Il vient de casser son (gros) contrat au Kuwait SC, où il avait signé jusqu’en 2023. «Ils n’ont pas respecté mon contrat», dit Mbokani depuis Kinshasa. «Je n’ai pas été payé correctement. La meilleure chose à faire était donc de résilier mon contrat.»L’ancien buteur d’Anderlecht, du Standard et de l’Antwerp ne compte toutefois pas mettre un terme à sa carrière. «Je suis encore en pleine forme», lance-t-il. «Je suis prêt à relever un nouveau défi. En Belgique ? Avec plaisir, si on me fait une offre intéressante. Mais cela peut également être dans un autre championnat. Je suis libre, donc le club ne doit pas payer de somme de transfert.»Mbokani n’a jamais vraiment été heureux au Koweit. Il a remporté le titre avec son club et a marqué des buts importants, mais il a raté plusieurs matchs à cause de ses obligations en équipe nationale et quelques blessures.