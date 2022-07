L’émotion de Bakelants, la révélation Robert Stannard

Cent mètres après la ligne d’arrivée de la dernière étape du Tour de Wallonie, disputée entre Le Rœulx et Chapelle-Lez-Herlaimont ce mercredi, il y a eu une certaine confusion chez les soigneurs et accompagnateurs des équipes. Personne n’avait vu les images de l’arrivée, personne ne savait qui avait gagné, avant que plusieurs coureurs d’Intermarché – Wanty-Gobert ne hurlent de joie, se regroupent et se congratulent. Jan Bakelants, Lorenzo Rota et Loïc Vliegen. Ces deux derniers avaient-ils remporté le classement final, eux qui étaient une réelle menace pour le maillot de leader de Robert Stannard ? Non, l’Italien et le Belge n’ont pas réussi à renverser la suprématie de l’Australien. Ils ont dû se contenter de la deuxième place du Liégeois mais leur joie était intense de voir Bakelants s’imposer en solitaire dans la dernière étape. Le Belge a flingué dans le final pour retrouver un succès qu’il espérait depuis plus de 6 ans et une victoire d’étape sur La Méditerranéenne en février 2016.