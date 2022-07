INTERVIEW | Noah Ohio, nouvel attaquant du Standard : « Si je suis ici, c’est grâce au discours de Ronny Deila »

Entretien avec celui qui restera à jamais la première recrue de la nouvelle direction américaine du Standard.

Noah, quelles sont vos impressions depuis votre arrivée au club ?

Elles sont très bonnes. Que ce soit les joueurs ou le staff, tout le monde m’a réservé un super accueil. J’avais déjà eu l’opportunité de rencontrer un échantillon de fans contre Mönchengladbach (NdlR: lors du match amical le 16 juillet) mais l’expérience que j’ai vécue vendredi dernier à Sclessin était tout simplement incroyable. J’ai joué dans de beaux stades auparavant mais je n’avais encore jamais ressenti cela. L’atmosphère était électrique et ce, dès l’échauffement. Lorsqu’on a égalisé (NdlR: contre Gand, 2-2), le stade est entré en éruption, cela m’a choqué. J’ai pu avoir mes premières minutes et ma première carte jaune qui était un peu sévère (rires) mais c’était bien de pouvoir me montrer d’emblée.

Vous n’êtes pas encore en pleine possession de vos moyens.

Non, je ne suis pas à 100 %. Je n’ai pas vraiment eu de préparation à cause de ce qui s’est passé avant mon arrivée ici (NdlR : compte tenu de sa situation, Leipzig ne l’a pas retenu pour la préparation) mais je me sens de mieux en mieux chaque jour qui passe.

Pourquoi avez-vous opté pour le challenge proposé par le Standard ?

Parce que j’ai été séduit par le projet du club. J’avais plusieurs options qui se présentaient à moi comme retourner en Angleterre (NdlR : il a évolué à Manchester United et Manchester City durant sa formation) ou encore rester en Bundesliga mais le Standard m’a semblé être la meilleure option. C’est l’endroit rêvé, avec de telles infrastructures, pour mon développement.

Une personne en particulier vous a convaincu de signer chez les Rouches?

Oui, le coach, Ronny Deila. C’est lui qui a su, par ses mots, me faire prendre conscience qu’il s’agissait du meilleur choix possible pour moi. Le projet est de ramener le Standard là où il était avant. Le coach a été très honnête avec moi, il m’a exposé son plan de jeu et précisé comment il comptait m’intégrer dedans. C’est très excitant.

Ronny Deila a donc réussi là où Vincent Kompany a échoué. Vous auriez pu le rejoindre à Burnley.

C’est vrai que j’ai parlé avec Vincent jusqu’à la dernière minute. Mais mon choix était fait, je voulais porter le maillot du Standard et, quand je lui ai fait part de ma décision, il était évidemment déçu. J’étais reconnaissant envers lui d’avoir voulu me recruter mais, à mes yeux, c’est au Standard que j’avais le plus de chances de passer un cap dans ma carrière.

Vous n’avez pas été effrayé par la mauvaise saison que le club a connue en 2021-2022 ?

Non, je n’étais pas là et, surtout, on ne peut pas changer le passé, uniquement écrire le futur et c’est pour cela que je suis ici. Il y a une nouvelle dynamique avec un nouveau propriétaire, un nouveau staff et des joueurs qui ont une énorme envie de tourner la page de la saison dernière. Les entraînements sont intensifs, tout le monde veut aller de l’avant. On sent vraiment qu’il souffle un vent de renouveau sur le club.

Vous avez pris vos renseignements auprès de Loïs Openda ?

Oui car on s’est lié d’amitié à Vitesse Arnhem et il connaît bien Nico (Raskin) de l’équipe nationale des Espoirs. Il m’a dit que le Standard était un grand club, que les supporters y sont incroyables et aussi que Nico allait m’aider.

Quelles sont vos ambitions ?

J’ai évidemment envie de marquer autant que je le peux mais, avant tout, je suis là pour aider l’équipe et faire les bons choix lorsque j’aurai la chance de jouer. Si je me donne à 100 %, les buts suivront.

Que savez-vous de notre compétition?

Avant tout que de grands joueurs en sont sortis. C’est un championnat qui fait la part belle aux jeunes et leur permet d’exploser aux yeux du monde. Les coachs sont souvent plus patients ici avec les jeunes et cela a été un des éléments qui a penché dans la balance lors de mon choix.

Et que saviez-vous du Standard ?

Pas grand-chose pour être honnête si ce n’est que Michy Batshuayi y a joué. La première fois que j’ai vu le Standard, c’était avec lui devant juste avant qu’il ne parte à Marseille. Je savais aussi que de grands joueurs comme Witsel et Feillaini avaient été formés ici.

C’est toujours un exercice compliqué mais comment vous décrieriez-vous ?

Je suis un attaquant puissant et dynamique, rapide et bon dans le un contre un. C’est un profil qui manquait au Standard ? Cela ne me met pas la pression. Je suis là pour m’amuser, faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au foot devant des supporters fantastiques. Je ne ressens pas la pression.

Comment se passe la relation avec Renaud Emond, de 11 ans votre aîné ?

Parfaitement bien. Je suis assis à côté de lui dans le vestiaire et, dès le premier jour, il a tout fait pour me mettre à l’aise et me donne constamment des conseils. C’est un joueur expérimenté que je me dois d’écouter. On veut tous les deux aider l’équipe.

Pourriez-vous jouer ensemble ?

C’est une question pour le coach mais on fera tout ce qu’on peut pour rapporter des points au Standard. La saison dernière, on jouait avec deux attaquants à Vienne. Ma préférence ? Je n’en ai pas vraiment même si à deux, on court moins (rires).

Durant votre formation, vous êtes passé par les deux clubs de Manchester. N’avez-vous jamais regretté votre choix ?

Pas un instant. Quand l’opportunité se présente de signer à Manchester United, vous ne réfléchissez pas longtemps. C’est un choix que l’on a fait avec ma famille, j’avais un peu plus de 10 ans et cela m’a apporté énormément.

À 19 ans, vous avez sans doute des attaquants que vous prenez comme modèles ?

J’aime regarder beaucoup d’attaquants et m’inspirer d’eux. Certains diront que je suis un peu comme Romelu Lukaku mais j’adore aussi Robert Lewandowski ou encore Harry Kane et Karim Benzema que je considère comme le meilleur au monde. Je n’essaie de copier personne, je suis moi-même.