À Drita, l’Antwerp a rendez-vous en enfer

Pourtant, le FC Drita n’évoluera pas dans son chaudron habituel Gjilan, une ville de 130 000 habitants. Avec ses tribunes debout d’un autre temps, encerclant le terrain en plein centre-ville, l’endroit ne répondait plus aux normes UEFA. Le stade national de Pristina offrira-t-il une ambiance moins hostile aux Anversois ? Ce serait mal connaître les "Intelektualët" (les intellectuels), le groupe d’ultras soutenant le club. Demandez donc aux joueurs de Feyenoord qui, avant d’atteindre la finale de la Conférence League, n’ont pu ramener qu’un 0-0 de leur déplacement à Pristina.

Les ultras soutiennent le club depuis longtemps mais n’arborent ce blase d’Intelektualët que depuis 1998 afin de ne plus faire référence aux activités révolutionnaires émaillant la région à l’occasion des Guerres de Yougoslavie dans les années 90. Place désormais aux intellectuels, en référence aux joueurs de l’époque qui étaient pour la plupart écrivains, politiciens ou poètes en dehors du terrain. En plus de cette appellation peu commune, ces Ultras se démarquent en se mobilisant pour toutes les équipes de Gjilan dont le nom comprend le mot "Drita" (lumière). Mais ne prenez pas les Intelektualët pour des tendres. Au fil des années, malgré le fait que l’équipe évolue dans l’ombre du FC Pristina, ses supporters s’imposent comme les plus chauds du pays.

En 2002, à l’occasion de la finale de la Coupe, ils sont plus de 30 000 à voyager vers le stade national pour soutenir le FC Drita, un record. Autant dire que les supporters y ont leurs petites habitudes. Alors, quand le club de Pristina ne leur fournit que 100 places en fin de championnat 2018-2019, les Intelektualët s’y rendent à plusieurs milliers, habillés en tenue militaire pour protester. Les supporters restés hors de l’enceinte se partagent entre combat avec les ultras locaux (13 blessés) envahissement des immeubles environnants pour encourager l’équipe depuis les balcons. Mis à part ces débordements face aux rivaux de la capitale, les derbies contre le SC Gjilani, concurrent dans la lutte pour le titre sont également le théâtre de chaudes ambiances à coups de lancers de projectiles et de bombes agricoles.

Le stade aura beau ne pas être comble, les supporters anversois sont prévenus : ils trouveront du répondant dans les gradins. Les 32 degrés prévus ne seront pas non plus de nature à faciliter la tâche des visiteurs. Pour empocher la qualification, il faudra que les joueurs du Great Old soient des lumières sur le terrain.