De Ketelaere plus proche que jamais de l'AC Milan: les clubs seraient enfin tombés d'accord

On se rapproche enfin de l'épilogue dans la saga Charles De Ketelaere: selon la Gazzetta dello Sport, les négociations entre le Club Bruges et l'AC Milan "ont probablement pris un tournant final". Pour le journal italien, le club milanais a relevé son offre à Bruges et serait proche (d'enfin) conclure le transfert de l'attaquant belge.