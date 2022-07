Arnaud De Lie déçu après sa chute au Tour de Wallonie : "Plus de peur que de mal"

Les chutes ont été nombreuses sur cette dernière étape du Tour de Wallonie."C’était un peu trop dangereux",déplorait d’ailleurs Greg Van Avermaet."Sur ce type d’épreuve, ce n’est pas vraiment nécessaire."Plusieurs favoris ont été impliqués dans ces gamelles et ont été contraints à l’abandon, dont Biniam Girmay mais aussi Arnaud De Lie. Les images du Taureau de Lescheret au sol ont glacé le sang de ses nombreux supporters. Le néopro wallon a chuté sur les pavés de Pont-à-Celles, à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, et a mis du temps à se relever."Je venais de dérailler",a-t-il expliqué au pied du bus Lotto-Soudal, devant ses proches, une fois douché et après avoir reçu les premiers soins du staff médical."Je roulais sur le bas-côté. Je n’avançais plus trop à cause de cet incident mécanique, un coureur m’est alors rentré dedans et ça a provoqué la chute. La hanche a pris le choc. Un coup direct. Pendant deux minutes, je n’arrivais pas à bouger la jambe."