Ambiance familiale au Tour de Wallonie

Avant le départ de la course, la Grand-Place du Roeulx était déjà noire de monde pour la présentation des équipes et coureurs cyclistes. L’ambiance montait alors d’un cran lors du passage des équipes belges comme Intermarché Wanty Gobert ou encore Lotto Soudal. Certains coureurs ont également fait exploser l’applaudimètre. C’est le cas notamment Biniam Girmay, Sep Vanmarcke ou Greg Van Avermaet.

Dans le public, une ambiance familiale et conviviale régnait. Chacun avait bien entendu choisi son favori avec qui il était possible de prendre un selfie ou demander un autographe. Bien que certains amateurs de vélos plus jeunes n’osaient pas facilement franchir le pas, ils pouvaient compter sur l’aide de leurs parents pour approcher leur idole. " Depuis la troisième étape, mon fils n’en a que pour Arnaud De Lie", confie Isabelle. " Nous avons eu l’opportunité de prendre une photo avec lui tout en échangeant quelques mots. Mon fils a dû batailler pour vaincre sa timidité mais il a bien été aidé par son papa."

Tout comme pour le Tour de France, également passé par la région du Centre un peu plus tôt dans le mois, les caravanes publicitaires étaient au rendez-vous. De quoi encore faire monter l’ambiance d’un cran. 45 minutes plus tard, le départ était donné au Roeulx. Les coureurs vont désormais devoir parcourir les 215 kilomètres de la course pour rejoindre Chapelle-lez-Herlaimont. Plusieurs communes du Centre étaient traversées dont notamment Soignies, Ecaussinnes, Braine-le-Comte et Chapelle-lez-Herlaimont.