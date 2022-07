Tour de Wallonie: Davide Ballerini gagne en costaud la 4e étape (vidéo)

Il n’a pas fallu attendre plus de quelques centaines de mètres dans la quatrième étape pour voir un groupe de six coureurs sortir du peloton et rapidement prendre du champ. L’avantage de Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Cameron Wurf (INEOS Grenadiers), José Joaquin Rojas (Movistar), Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl), Rui Oliveira (UAE Emirates) et Yentl Bekaert (Baloise Trek Lions) a atteint plus de sept minutes au premier sprint bonifications, au km 27. L’avantage des fuyards a ensuite progressivement fondu sous l’action au peloton des coureurs d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, de Lotto-Soudal et d’Alpecin-Deceuninck pour retomber à 3:50 après le passage du Fourneau Saint-Michel (km 51) avant de soudainement remonter pour revenir à plus de cinq minutes à 80 kilomètres de l’arrivée.

Le groupe de tête a survécu jusqu’au regroupement général à cinq kilomètres de l’arrivée. Mais Rojas, Ballerini et Oliveira, ne s’avouant pas vaincus après leur escapade de près de 200 kilomètres, ont relancé l’allure avec le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), troisième du général, en haut de la dernière difficulté du jour, la côte du barrage du Ry de Rome, à quatre kilomètres de la ligne. Ballerini a réussi à prendre quelques longueurs dans le sprint final pour devancer Rojas et Oliveira au terme de la 4e étape à Couvin. Le classement général est resté inchangé, l’Australien Robert Stannard conservant son maillot de leader avec quatre secondes d’avance sur le Belge Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) et six secondes sur Jensen.

La cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie sera disputée mercredi entre le Roeulx et Chapelle-Lez-Herlaimont, dans le Hainaut, sur la distance de 214,79 kilomètres. L’étape du jour annonce le dénivelé le moins important de la course wallonne, soit 1.519 mètres, mais elle sera pimentée par quelque 16 kilomètres de pavés répartis en six secteurs, notamment dans la région de Charleroi.