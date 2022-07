Ces Mauves-là ne sont pas au septième ciel

Olsson : la grinta au placard

Quatorze minutes de jeu à peine et il aura réussi à irriter les supporters après quelques pertes de balle dangereuses. La montée au jeu d’Olsson contre Ostende aura confirmé les difficultés aperçues chez le Suédois pendant la préparation. Il joue sans aucune confiance après avoir été dégradé la saison dernière (aucune titularisation pendant les playoffs). Il donne aussi l’impression de ne pas se faire violence dans cette période difficile, comme quand il revenait calment au trot dimanche après ses propres pertes de balle. Le Sporting n’avait pourtant qu’un but d’avance. A-t-il baissé les bras ? Attend-il de s’en aller d’ici la fin du mercato ? Reste qu’il va avoir du mal à convaincre Mazzù en affichant aussi peu de grinta. Son statut d’international et le prix de son transfert (3 millions l’été passé) lui offrent encore un peu de crédit mais il est loin d’être inépuisable et d’autres joueurs risquent de passer devant lui dans la hiérarchie.

Arnstad : les limites de la patience

Quand on parle de joueurs qui pourraient vite dépasser Olsson dans la hiérarchie, on pense d’abord à Arnstad. On a même été surpris qu’il soit encore derrière le Suédois aux yeux du staff. Et probablement lui aussi. Il tirait la tête des mauvais jours à la sortie du stade, après la victoire contre Ostende. Ne pas rentrer quand Ashimeru s’est blessé lui a fait mal. La pâle copie d’Olsson aura pu le rassurer un peu mais le Norvégien de 18 ans n’a pas envie d’attendre éternellement. Il estime avoir toujours bien joué quand on a fait appel à lui. Et que ses playoffs de l’an passé (4 titularisations en 6 matchs) mériteraient plus de considération. S’il a accepté de prolonger son contrat (jusqu’en 2025) en mai, ce n’est pas pour faire banquette. Il aimerait au minimum être le premier réserviste au milieu. Il est conscient que Mazzù aime l’expérience dans la ligne médiane mais il aimerait avoir l’occasion de lui montrer qu’il apprend vite le métier.

Raman : la très rude concurrence

Cela fait plusieurs années que Mazzù apprécie le profil de Raman. En voyant le Carolo arriver sur le banc, l’attaquant fondait même de grands espoirs sur cette saison, après avoir servi de joker à Kompany. Il a beaucoup joué pendant la préparation mais Esposito est arrivé. Puis Silva. Et Refaelov est pour l’instant aussi considéré comme un attaquant. Sans oublier le jeune Stroeykens. Voilà subitement la concurrence rude et Raman n’est plus certain d’en sortir vainqueur. Il est conscient que les joueurs loués à l’Inter et à Wolverhampton ne sont pas venus pour faire banquette. Avec sa vitesse et son sens de la profondeur, il a des qualités qu’ils n’ont pas mais cela sera-t-il suffisant pour gratter plus de temps de jeu ? D’autant que ce créneau est aussi visé par Stroeykens. Le raté de Raman à trois mètres de ligne de but sur une offrande de Silva ne va en tout cas pas plaider pour celui qui était 13 eau classement des temps de jeu du noyau l’an dernier. Dans son esprit, une nouvelle saison sur le banc est inenvisageable.

Ait El Hadj : la douloureuse dégradation

On n’a pas vu sa tête quand le staff lui a annoncé que c’était lui qui sautait de la sélection mais on n’imagine pas un grand sourire. Ait El Hadj a joué plus en 2020-2021 qu’en 2021-2022. Et il doit parvenir à inverser cette courbe cette saison, sous peine de commencer à faire naître de gros doutes au Parc Astrid alors qu’il n’a que 20 ans. L’été passé, il était revenu avec un petit surpoids de ses vacances et ça l’avait poursuivi toute la saison, alors que les kilos étaient envolés depuis longtemps. Cette fois, il a aussi souffert en préparation. Parce que le système mis en place par Mazzù ne lui offre qu’une seule place possible sur l’échiquier, celle qu’occupe l’incontournable Verschaeren. Mais des garçons comme Refaelov et Arnstad lorgnent aussi sur ce rôle. On ne sait pas si Ait El Hadj n’est que quatrième dans la hiérarchie actuelle mais il n’est en tout cas pas suffisamment haut pour être vu comme une arme sur le banc par le staff. À Neerpede, on nous dit qu’il est "encore trop tôt pour parler d’un départ". Mais la question pourrait vite commencer à se poser pour celui est sous contrat jusqu’en 2024. À moins que les U23 ne lui offrent la bouée dont il a besoin pour sortir la tête de l’eau et enfin reprendre sa marche en avant ?

Stroeykens : le palier à franchir

On parle de lui comme un phénomène depuis qu’il a 12 ans. Mais à bientôt 18 ans, on n’a pas encore beaucoup eu l’occasion de voir Stroeykens à l’œuvre avec les pros. En 106 minutes sur la pelouse depuis sa première apparition en janvier 2021, il n’a pas pu briller. Juste montrer quelques bribes de son talent, avec notamment quelques accélérations époustouflantes. Il a longtemps hésité à prolonger un bail qui prenait fin en 2023, ce qui aurait obligé Anderlecht à le vendre cet été. Il a finalement accepté d’ajouter une saison mais avec l’espoir d’enfin pouvoir se montrer. Il n’était pas dans le noyau pour le premier match mais Mazzù ne l’oublie pas. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé en conférence de presse en citant spontanément son nom alors qu’on abordait le sujet de la complémentarité entre Silva et Esposito. Sa vitesse pourrait étoffer l’arsenal offensif du staff mais il devra sans doute d’abord passer par la case U23.

Kana : les doutes à effacer

Kana n’était pas là contre Ostende, parce qu’il n’était pas "en ordre physiquement", a expliqué Mazzù, sans préciser ce que cela signifiait exactement. Pendant la préparation, quand il était apte à jouer, le médian défensif a souvent entendu son nouveau coach. Pour le guider dans son pressing. On sentait la bonne volonté des deux côtés mais on remarquait aussi l’écart entre les attentes du T1 et ce que Kana montrait sur la pelouse. À un poste où Mazzù adore avoir un joueur expérimenté qui ose parler à ses équipiers et à l’arbitre, il n’a pas pu séduire, malgré son excellente fin de saison sous Kompany, avec la finale de Coupe puis les playoffs. Pour l’instant, Kana ressemble plus à un remplaçant en défense qu’un vrai concurrent de Trebel. Les performances et la polyvalence de Sadiki, encore plus jeune, ne lui assurent rien à court terme, quand il sera prêt physiquement. Il faudra prendre soin de Kana pour éviter qu’il ne retombe dans les doutes de la première partie de la saison passée. Là aussi, les U23 pourraient offrir une solution intermédiaire.

Colassin : l’espoir douché

De tous les déçus, c’est celui qui doit l’être le moins. Au vu des derniers mois, on n’aurait pas imaginé glisser son nom dans un papier évoquant les Anderlechtois qui espéraient plus de temps de jeu, tant son avenir semblait s’inscrire loin du Sporting. Mais l’attaquant a fait une bonne préparation et Mazzù semble l’avoir à la bonne. Ne même pas être repris dans le groupe pour le match contre Ostende a dû être une déception. Il est conscient qu’Esposito, Silva et Raman ont une longueur d’avance mais il n’imaginait pas que Refaelov serait replacé en pointe, rendant la concurrence encore plus rude. Il doit maintenant se concentrer sur la Challenger Pro League avec l’équipe U23.