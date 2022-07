1. Il a reçu des maillots de Ronaldo Quand Wolverhampton, le club de Leander Dendoncker, l’a signé en septembre 2020, Fabio Silva dévoile dans la presse locale: "Cristiano Ronaldo m’a envoyé quelques maillots avec lesquels il a joué au Real Madrid et dernièrement à la Juventus. J’espère un jour jouer à ses côtés. On serait un bon duo d’attaquants pour le Portugal." Jusqu’à présent, il n’a toutefois pas encore été repris en équipe nationale A du Portugal, mais il est capitaine des U21.

2. Souvent comparé à CR7 Diogo Jota (Liverpool), Rafael Leao (Milan AC) et Joao Felix (Atletico Madrid): ils ont tous reçu l’étiquette de "nouveau Ronaldo". En 2018, quand Fabio Silva cartonnait en équipes de jeunes de Porto, il faisait aussi partie de cette liste. L’ancien international portugais Manuel Fernandes, par exemple, déclarait: "Quand Ronaldo avait 17 ans, je l’ai vu faire des choses en équipes de jeunes du Sporting Lisbonne que je vois faire Fabio Silva à Porto. Il va devenir un attaquant extraordinaire." Confronté aux comparaisons avec Ronaldo, Silva a toujours gardé les pieds sur terre. "Le chemin est encore long."

3. Son papa, champion historique avec Boavista Jorge, le papa de Fabio Silva, a remporté le (seul) titre de champion du Portugal avec Boavista, en 2000-2001. Depuis la saison 1945-1946, aucun autre club n’est parvenu à briser l’hégémonie des trois grands clubs (Porto, Benfica et le Sporting Lisbonne) au Portugal. Jorge était un médian défensif qui a joué deux matchs en équipe nationale, dont un en Angleterre en 2002 (1-1).

4. S on frère a joué à la Lazio Son frère Jorge (23 ans), qui porte le même prénom que leur papa, est également un footballeur. Il évolue comme défenseur central. Les deux frères sont très proches. Dimanche, Jorge Junior était présent au Parc Astrid (leur maman et la copine de Fabio étaient également là) et a reçu le premier maillot de Fabio. À 18 ans, Jorge a quitté le Portugal pour la Lazio Rome, mais il n’y a jamais joué en équipe A. Son contrat à la Lazio vient de se terminer et il n’a pas encore de nouveau club.

5. Pas heureux à Benfica, il refuse de fêter ses buts contre Porto Formé par Porto, Fabio a été débauché par le grand ennemi Benfica quand il avait 13 ans. En réalité, il a suivi son frère aîné à Benfica. Mais Fabio ne s’est jamais senti bien dans sa peau à Lisbonne. Auteur d’un triplé contre son ex-club, il refuse de célébrer ses buts. Et il refuse aussi de signer un contrat de jeune.

6. Porto vient à son adresse de vacances Via les coéquipiers de Fabio en équipe nationale U15, Porto apprend que son ex-joueur n’est pas heureux à Benfica. Le coordinateur des jeunes décide de tout mettre en œuvre pour récupérer l’un des plus grands talents du football portugais. Il se rend à l’adresse de vacances de la famille Silva en Algarve. Fabio est aux anges de pouvoir retrouver les Dragons.

7. Liverpool et Manchester City le veulent Fabio casse la baraque à Porto. Il gagne l’UEFA Youth League en 2019 (5 buts en 9 matchs) et ses prestations (notamment en finale contre Chelsea) ne passent évidemment pas inaperçues en Europe. Liverpool et Manchester City lui font les yeux doux, mais Silva résiste à la tentation de déjà rejoindre la Premier League. Porto, coaché par Sergio Conceiçao, a de grands projets avec lui.

8. L’amour-haine avec Conceiçao L’ancien Soulier d’or tient ses promesses: il donne du temps de jeu à Fabio Silva, qui bat tous les records avec Porto dans la saison 2019-2020. Avec 17 ans et 22 jours, il est le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts en équipe A. Un mois plus tard, il est le plus jeune joueur de Porto à évoluer en Coupe d’Europe. Puis, il devient le plus jeune titulaire de Porto en match officiel. Et à 17 ans et 3 mois, il devient le plus jeune buteur de l’histoire du club. Il signe un gros contrat avec une clause de départ de… 125 millions €. Mais dans la deuxième partie de la saison, il ne jouera presque plus en équipe A. Il ne ressent plus la confiance de Conceiçao.

9. Blessé contre la Belgique, penalty raté contre Zirkzee Depuis les U15, il est une valeur sûre en équipe nationale de jeunes du Portugal. En U19, il se déplace à Genk pour un match amical face à la Belgique (1-2), avec notamment Vandevoordt, Vranckx, Lissens, Onana, Raskin et Colassin dans l’équipe et De Ketelaere sur le banc. Blessé, Silva doit quitter le terrain après trois minutes de jeu. Il affronte aussi plusieurs fois l’Italie de son nouveau coéquipier Esposito et les Pays-Bas de Zirkzee. Dans un match contre l’Italie, il marque un hat-trick. Dans un match contre les Pays-Bas, c’est Zirkzee qui réalise un triplé. Silva, lui, rate un penalty. Un lien se crée entre les trois techniciens.

10. Pour 40 millions à Wolverhampton Au début de sa deuxième saison dans le noyau A de Porto, Silva est une fois de plus courtisé par un club de Premier League: Wolverhampton veut aller loin pour transférer celui qui est considéré comme un des plus grands talents du Portugal. Le prix de 125 millions € est évidemment trop élevé, mais Porto accepte l’offre de 40 millions €. Convaincu par le coach portugais des Wolves, Nuno Espirito Santo, et par son agent vedette Jorge Mendes, Silva tente l’aventure. Jamais dans son histoire, le club de Leander Dendoncker n’avait dépensé 40 millions € pour un joueur. En inscrivant un penalty contre Burnley, il devient là aussi le plus jeune buteur de l’histoire du club. Il marquera quatre buts lors de sa première saison en Premier League. Mais sa deuxième saison est plus compliquée (0 but en 6 titularisations et 16 montées au jeu en Premier League). Une location doit relancer sa carrière. Une opportunité pareille, il ne faut pas en parler deux fois à Peter Verbeke, CEO d’Anderlecht. Même sans option d’achat et en devant payer son (gros) salaire, il saute sur l’occasion.